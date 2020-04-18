防疫達標後漸回到正常　桃園6月蓮花季採規模縮減…原則舉辦

▲桃園市長鄭文燦宣佈，2020年桃園蓮花季活動持續舉行。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

繼停辦桃園彩芋季、魯冰花季、桐花季、龍舟賽等系列活動後，桃園市長鄭文燦18日於防疫會報宣佈，今年蓮花季活動持續舉行，原則不會舉辦群聚式的活動，但採取規模縮減、人流分散原則，而各農場的農事體驗活動多元，將另開專案會議討論方案，請農業局輔導各農場進行人流管制及防疫對策。

▲桃園蓮花季活動，幾全在戶外及各休閒農場舉行。（圖／市府提供）

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桃園觀音蓮花季活動，在市府長年推動下，與台南白河蓮花季活動，享有「北觀音、南白河」盛名。觀音區蓮花季於每年於6月底，陸續於於觀音、新屋區各農業休閒農場展開約3個月，此期間也是當地西瓜和南瓜等各樣瓜果盛產期間，總是吸引大量遊客前來賞蓮採果，增加農場收益。

▲農業局長郭承泉說明，桃園休閒農場紓困振興方案辦理情形。（圖／市府提供）



對於有關2020桃園蓮花季活動是否停辦？鄭市長說明，蓮花季原則不會舉辦群聚式的活動，採取規模縮減、人流分散原則，而各農場的農事體驗活動多元，將另開專案會議討論方案，請農業局輔導各農場進行人流管制及防疫對策。另各休閒農場觀光人潮銳減，平均減少3成到5成之間，農委會有相關紓困貸款，以及休閒農場的設備更新，桃園已受理22個申請案，目前核准約3600萬貸款，其餘案件尚在審查中，請農業局持續輔導業者爭取權益。

農業局長郭承泉表示，桃園休閒農場紓困振興方案辦理情形，貸款部分共受理6件，合計約3,900萬元，實際核准6件，共2,760萬元；休閒農場改善部分共受理16件，受理金額約為1,108萬元，實際核准12件，合計872萬元，尚有4件尚在審查程序中。

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