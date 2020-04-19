敦睦磐石艦染疫暴增至24人！　張上淳：恐不是第一波感染

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

敦睦艦隊磐石艦24人染疫，3艘艦艇700多名官兵分住6+1處檢驗所。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，從確診者時間點推算，恐怕不是第一波感染，但現在很難說是在境外還是境內遭感染，所以暫時將感染源列在船上。

指揮中心18日先公告3名敦睦艦隊確診病例，分別為案396、397、398。案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報。案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅味覺異常，於4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報。

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今（19）日又公布21例確診，都為磐石艦上官兵，分別為19男、2女，年齡介於20多歲至40多歲，指揮中心並未逐一公佈資訊，只表示發病日介於4月14日至18日。

張上淳會後接受媒體賭訪時提到，從昨天公佈的3個案例發病時間點已有間隔，很難說是同一波感染，也很難推算船上已經爆發過幾波。目前700多名官兵只有24人確診，可能代表有個案還在潛伏期，因此才會做集中檢疫，等到14天觀察期滿，採檢陰性才能回歸社區。

張上淳另提到，昨天在記者會結束後，又驗出3名確診個案，現在措施都是採有症狀直接送醫院，目前有6人在院，18名無症狀者則繼續在檢驗所隔離觀察。