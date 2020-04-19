軍方爆群聚染疫！國防部宣布：4月漢光演習延至9月　5、6月教召暫停

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎確診來到420人，今天新增的22例中，敦睦艦隊佔了21例，分別為19男、2女，全部都是在磐石艦上面。國防部副部長張哲平今在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，受到疫情影響，原定4月的第一階段演習已延到9月份，全國後備軍人教召5、6月也都暫時停止。

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▲敦睦艦隊爆出3人確診，海軍還放人下船，恐造成防疫破口。（圖／中華民國海軍）

針對敦睦艦隊磐石艦群聚感染已累計24人確診新冠肺炎，海軍副司令梅家樹今在記者會上向社會大眾表達最大歉意。他表示，敦睦艦隊這次任務期間防疫工作沒有做好，造成人員感染新冠肺炎，在此代表對社會大眾致上最大的歉意，也表示會盡最大努力找出染疫官兵、關懷家屬。

另外，針對口罩部分，梅家樹表示，自己昨天沒有說清楚，因為媒體有做了資料和比對，因帛琉狀況無確診案例，當時做了協商，所以官式拜會，從事戶外帛琉當地體育表演活動時，部隊時間點參與人員沒有攜帶口罩，後續相關人員休假，是全程有戴口罩。

▲▼海軍副司令梅家樹代表海軍向國人致歉 。（圖／攝影中心攝）

至於敦睦艦隊爆發群聚染疫事件，是否會國軍接下來的漢光演習？國防部副部長張哲平表示，先前看到疫情不斷升高，原定4月的第一階段演習已延到9月份，全國後備軍人教召5、6月也都停止，後續會看疫情的狀況來決定延期還是繼續舉行，這個後面都會公布。

另傳出敦睦艦隊計畫出發前曾傳出兩派意見，張哲平說，就他所知並沒有兩派意見，因為敦睦艦隊都是例行性工作，行前都有做評估，需要做哪些防疫也都符合指揮中心指導。

不過，外界關心軍官究竟是在哪邊染疫？指揮官陳時中則表示，現在就是針對全部744人做一些疫調，才能去釐清，因為現在有部分人是居家隔離，一部分居家檢疫，這部分不會放掉，一定要14天隔離完成後才會出其他任務。

▲高雄市環保局19日緊急對海軍基地門口及社區進行清消。（圖／記者洪正達攝）

陳時中18日表示，確診3人於2月21日起登艦實習，該艦共337人，於3月12日至15日期間曾停靠帛琉，隨後又於公海航行近30天，直到本月15日才自軍港下船。敦睦艦隊遠航支隊3艘軍艦上共有700多名官兵已被緊急召回。今天新增的22例中，敦睦艦隊佔了21例，分別為19男、2女，全部都是在磐石艦上面。

高雄市衛生局19日上午召開記者會說明，交通局18日下午即通知，在4月15至17日曾在國軍總醫院左營分院、左營海軍營區前排班的計程車司機，並列冊為關懷追蹤對象，同時也必須加強計程車清潔消毒以及自主健康管理，目前人數正持續回報中。

▲高雄市衛生局針對4月15至17日曾在國軍總醫院左營分院、左營海軍營區前排班的計程車司機，列冊為關懷追蹤對象。（圖／記者吳奕靖攝）

醫療院所部分，也已透過醫師公會及醫療群組通知加強TOCC提高臨床警覺，診療民眾若遇有左營軍港、海軍、接觸者為海軍、艦艇或是軍港人員以及周圍排班計程車司機等四類相關活動史、工作史、接觸史，皆為高風險民眾。

▲今日新增確診數達到420人，其中21人是磐石艦隊上的成員。（圖／曾梓倩製）