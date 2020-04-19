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直擊／敦睦艦隊3確診「引爆恐怖防疫破口」！海軍基地消毒　1男沒戴口罩被抓包

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記者吳奕靖、洪正達、莊智勝／高雄報導

台灣連續2天「0確診」後，迎來的竟是恐怖防疫破口。中央流行疫情指揮中心18日宣布新增3起確診病例，3人皆是海軍敦睦艦隊成員，其中2名實習生、1名軍人；更讓人憂心的是，3人在出現症狀後，海軍還放人下船，直到疫情爆發才急忙電召700名士官兵返回檢疫。《ETtoday新聞雲》記者直擊，左營海軍基地19日一早就開始進行消毒作業，營區內戒備森嚴，一部轎車駛近哨口後，還因未戴口罩被攔下，強制戴上後哨兵才予以放行。

▲▼左營海軍基地消毒。（圖／記者洪正達攝）

▲男子未配戴口罩，在哨口處遭哨兵攔下。（圖／記者洪正達攝）

指揮中心指出，3名確診的艦隊官兵分別為案396、397、398，其中案396於12日就出現頭痛、嗅覺異常症狀，15日下船後返家自行就醫，17日再次就診，由醫院採檢後通報。案397則是4月初就出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，17日就醫採檢後通報；案398於13日出現嗅覺異常，17日自行前往醫院急診，經採檢後通報。

據了解，該支敦睦艦隊於2月21日啟航，3月12日至15日停靠帛琉，離開後在公海航行近30天，於4月9日返抵左營軍港，全體士官兵在船上實施自我隔離6天後，才於15日下船，不料短短3天後卻爆出確診病例，海軍只得急召700人回營進行採檢隔離。

受到電召的700名官兵、實習生分別於18日晚間到19日凌晨分批進入全台檢疫所進行採檢，如若檢驗為陽性則送醫治療，若呈陰性也不能大意，仍須隔離觀察14天。

由於700名可能受到感染的海軍官兵離艦時間長達3天，且眾人分布全台北、中、南，疫情地圖相當複雜，恐成國內疫史以來「最恐怖的防疫破口」，讓才剛經歷連續2天0確診喜悅的台灣，再度蒙上一層陰影。

▲▼左營海軍基地消毒。（圖／記者洪正達攝）

▲▼左營海軍基地消毒。（圖／記者洪正達攝）

▲作業員19日一早前往營區進行消毒。（圖／記者洪正達攝）

《ETtoday新聞雲》記者19日上午走訪高雄左營海軍基地，營區中一早就開始著手進行消毒作業，消毒員戴上口罩，在營區裡裡外外噴灑消毒液，就連外牆、大門哨口路面都不放過。記者還直擊，軍營哨口戒備層級相當高，不但入營人員均需接受量測體溫、消毒外，還得配戴口罩，上午一輛銀色轎車駛入軍營，駕駛當場被抓包沒戴口罩，當即遭到哨兵要求配合，經強制戴上口罩後，才予以放行。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▼返營的士官兵均需配合量測體溫、消毒、配戴口罩，哨口一早大排長龍。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼左營海軍基地消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼左營海軍基地消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

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