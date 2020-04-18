「支持世衛就是支持聯合國」　王毅：任何諉過行徑不利抗疫

▲法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮與法國病毒學家Francoise Barre-Sinoussi視訊會議。（圖／翻攝 路透社）

記者任以芳／綜合報導

日前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）接受英國《金融時報》（Financial Times）專訪時表示，中國在應對新冠病毒疫情「存在灰色地帶。」中國國務委員兼外長王毅17日和法國總統外事顧問博納（Bona）通電話時強調，「任何諉過的行徑，不僅不利於抗疫，也損害國際社會協作。」

▲法國總統馬克龍認為中國抗疫存在灰色地帶。（圖／翻攝 英國金融時報網頁）

根據《金融時報》16日報導內容，談到中國抗疫成效，馬克龍表示「我們不會天真相信中國抗疫比較有成效，顯然有些事情發生，我們是不知道的。儘管，馬克龍表達態度較為含蓄，但立場清晰，也和倫敦、華盛頓之前相關立場有所關聯。

近日，外界針對尷尬的中法關係做文章。王毅與博納通話表示，「中方高度關注法國和歐洲疫情發展，相信在馬克龍總統堅強領導下，法方一定能夠早日戰勝疫情。」針對法方在華採購、運輸醫療防疫物資將提供積極協助，共同消滅疫情。

▲中國外交部長王毅與法國總統外事顧問博納17日通電話。（圖／翻攝 中國外交部官網）

王毅特別指出，疫情當前，「國際社會只有團結一致，才能戰而勝之。任何破壞團結，損害互信，甚至甩鍋、諉過的行徑，不僅不利於本國抗疫，也損害國際社會協作。」同時提及，支持世衛組織就是支持聯合國。

博納也回應，感謝中國在採購醫療物資的支持。「法方同中方一樣，都堅定支援世界衛生組織的工作，支援譚德塞總幹事。」願同中方加強在國際抗疫中的合作，雙方就推動聯合國安理會常任理事國，為促進全球抗疫加強合作，深入交換意見。