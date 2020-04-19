陳建仁接受英國媒體專訪　分享台灣從SARS學到3件事

▲陳建仁接受英國媒體《每日電訊報》專訪。（圖／翻攝《每日電訊報》官網）

記者黃巈禾／台北報導

副總統陳建仁近日接受英國媒體《每日電訊報》(The Daily Telegraph)專訪時指出，台灣2003年爆發嚴重SARS疫情，在那次的疫情當中，台灣學到三件事，審慎以對、迅速應變，以及超前部署。

就審慎以對而言，陳建仁認為，監測全世界的新興傳染病非常重要，回顧2002年，台灣很早就從香港得知爆發SARS疫情，當時以為不致快速蔓延，但並非如此，因此，對全世界所有新興傳染病的監測非常重要，而中國是人口眾多的大國，是多種新興傳染病的發源地，除了2003年的SARS，還有2005年的H1N1禽流感、H7N9禽流感，以及這次的新型冠狀病毒，因緊鄰中國，必須謹慎地監測各種新興傳染病。

陳建仁談到，去年12月31日，疾病管制署的同仁在PTT（電子布告欄）上，發現一則來自武漢的通告，疾管署副署長隨即在署內群組中分享，疾管署就發送電子郵件給中國疾病控制中心、世界衛生組織「國際衛生條例」（IHR）聯繫窗口，這就是審慎以對，小心監測周遭所有可能的疾病。

陳建仁指出，其次，在必要時迅速發布旅遊警示，第三是強化邊境檢疫，檢測出所有境外移入病例，例如，這次發現中國有不明原因的非典型肺炎傳染病，且病患被隔離治療，這表示有人傳人的可能，所以對武漢直航班機回來的所有乘客進行機上檢疫，強化邊境檢疫非常重要，對密切接觸者或從疫區來的乘客加強14天的居家檢疫也很重要。

陳建仁說明，在SARS疫情時，發現院內感染特別危險，所以必須謹慎以對，升級傳染病醫療體系，尤其是醫院感染管制及為染疫者提供隔離病房也相當重要，必須有一個傳染病醫療防治的國家網絡，這次，指定幾家醫學中心，必須在各自的隔離病房照顧病人，避免把每位病患都送到同一家醫院，類此措施在任何疫情爆發前就得先規劃好。

此外，陳建仁強調，提供適當的個人防護裝備與其他醫療物資也很重要，當時台灣缺乏N95口罩，真的相當艱難，所以這次從中記取教訓，知道必須有一套口罩配發制度，也必須增加口罩的產量，多虧口罩國家隊，現在一天可以生產超過1,300萬片口罩，下週預計每天可以有1,500萬片口罩。

陳建仁指出，再來就是推廣衛生教育，讓民眾知道居家檢疫時該怎麼做，或者學童在學校時該怎麼做等等，衛生教育非常重要，風險溝通也是，必須讓所有的疫情資訊透明，資料開放系統絕對有必要。