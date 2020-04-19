「台灣零確診僅2天又陷入疫情大爆發危機」　醫：軍人離艦！上萬人暴露風險

▲海軍109年敦睦艦隊磐石軍艦9日返國，船上官兵揮手向港口歡迎他們歸來的官兵致意。（圖／軍聞社）

記者陳俊宏／綜合報導

國內在18日新增3例新冠肺炎個案，是敦睦艦隊磐石軍艦2名實習兵和1名軍人。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學憂心指出，「零確診只有兩天，台灣又陷入疫情大爆發危機」，這些軍人在15日離艦，不知道多少人進入社區，整體暴露風險族群至少數千人甚至上萬人，「堪稱是疫情爆發以來最惡劣的處境！」他認為，2022年夏天是比較有可能回復到以前生活的時間點，「現在煎熬的生活真的只是剛開始而已。」

染疫3人於2月21日起登艦，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。指揮中心表示，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，即刻正進行相關疫調，並於18日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於19日公布。

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然而，3人在下船之前，分別在4月初、4月12日、13日陸續出現不適症狀，距離離開帛琉已經超過新冠病毒潛伏期的14天，且帛琉當地目前零確診，如何感染引發外界猜測。指揮官陳時中在記者會中表示，帛琉檢驗能力有限，先前一名美籍醫師在帛琉當地遭懷疑感染新冠病毒，還是由台灣做遠端示範，再把檢體送回台灣檢驗確認陰性，高度懷疑當地有潛藏病例存在。

▼陳時中說，高度懷疑帛琉當地有潛藏病例存在。（圖／指揮中心提供）

而謝宗學18日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，零確診只有兩天，台灣又陷入疫情大爆發危機，這次跟以往不同，雖然只有三位新增確定病例，但發生地是比豪華郵輪空間更為狹小的軍艦，牽連範圍更高達700多人；而且這些軍人在15日離艦，不知道多少人進入社區， 整體暴露風險族群至少數千人，甚至上萬人，「堪稱是疫情爆發以來最惡劣的處境！」

謝宗學認為，固然要追查其中流程是否有疏漏，但更重要的是該如何處理危機，中央疫情指揮中心會做好疫調，該隔離的就隔離，該檢疫的就檢疫，「我們一般人要做的是拉回已經鬆懈的警戒，確實做好個人防護，不要再心存僥倖到人潮擁擠的地方旅遊。」

謝宗學強調，清明連假沒出事不代表之後不會出事，各大飯店、旅遊景點紛紛推出超殺優惠，還是要苦勸大家，只要國外疫情沒有解除，「我們真的沒有一點鬆懈的本錢！」

▲▼敦睦艦隊停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

謝宗學表示，未來幾天本土能找到來源的新增確定病例可能大幅增加，只要不是無法確定來源的新增病例，在醫療容額可以負擔的範圍內，審慎看待即可，然而這又是另外一段14天的煎熬！

「大家必須習慣在安全有效的疫苗出現前，我們會反覆經歷不同的14天煎熬」，謝宗學指出，這樣緊繃的日子可能變成日常生活，要有一個確實的認知，新冠肺炎疫情前的生活短時間內不會再回來了，「我們只能在社交生活受限跟健康生命中做出選擇，沒有第三條中庸道路可以考慮了！」

謝宗學說，「很多人問我什麼時候才比較有可能回復到以前的生活，我的答案是除非疫苗技術有不可思議的突破」；根據1918年西班牙流感模型和疫苗正常研發時程推估，2022年夏天是比較有可能的時間點，現在煎熬的生活真的只是剛開始而已。