籲中「調整對美醫療物資供貨順序」　胡錫進：不能任由川普撒野

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

隨美國總統川普對中國因應「新冠肺炎」的抨擊越演越烈，大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進不改大砲性格，18日深夜再度於微博上PO文回擊，建議中國應調整對美國醫療物資供貨的順序，把重點放到加強與各州的紐帶上，冷落美國聯邦政府，「看華盛頓到底有多大的本事，能奈我何。」

胡錫進強調，「不能任由川普政府撒野，中國得有脾氣。」他說，美國聯邦政府對華態度過於惡劣，從川普總統到主要內閣高官不斷強化對中國的誣陷和攻訐，中國有必要採取必要行動，表達我們的強烈不滿。

▲是否接受來自中國的口罩、防護服、額溫槍、呼吸器等醫療物資，也曾在美國引發兩派論戰。（圖／ 路透社）

在執行上，他建議，「中國要把同美國的抗疫合作重點放到加強與各州的紐帶上去，冷落美國聯邦政府。」也就是說，在美方對中國採購緊急醫療物資時，應優先滿足各州的訂單，後置隸屬於美國國土安全部的聯邦緊急事務管理局（FEMA）的訂單，「這對特朗普政府來說是一份代價。」

「不能讓華盛頓覺得中國好欺負」，胡錫進直言，他們（川普）要大選，就把中國當成轉移國內憤怒的靶子肆意放箭，但若中國將緊缺的醫療物資首先滿足各州的需求，不會減少對美出口總量，這樣的供貨順序變化就可以讓華盛頓感受到中國的脾氣。

▲美國疫情嚴峻，甚至各州和聯邦政府都為蒐羅物資進行競爭。圖為紐約醫療人員呼籲當局提供更多個人防護用品（PPE）。（圖／路透）

他繼續強調，「讓他們折騰去，讓他們搞『脫鉤』去，中國在這個世界上的地位和作用是憑實力建立起來的，看華盛頓到底有多大的本事，能奈我何。」

據了解，自新冠肺炎疫情爆發以來，美國總統川普、國務卿蓬佩奧等不斷質疑中方處置過程中，是否隱瞞事實，且自疫情在美國本土蔓延後，兩方對立更盛囂塵上，包括川普在18日的記者會上，公開質疑中國確診人數、死亡率不透明；中國方面，則持續透過外交體系反批，認為美國是在甩鍋、卸責，掩飾自己對疫情的輕視以致沒能在第一時間應對。

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