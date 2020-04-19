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加州紅潮「藍影浮動」　夜光藻美麗的背後隱藏殺機

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實習記者簡立宇／綜合報導

如果到了海邊發現海水變了色，伴隨著刺鼻的氣味，那很有可能是「紅潮」。佛羅里達西南部海域自2017年10月開始出現紅潮，微小藻類引起這種有害的藻華現象（algal booms），不同的藻類造成不同顏色。近日有遊客在IG上PO出加州「藍色螢光」的海浪，隨著一波波潮水打在岸上，藍色螢光宛如煙火般映入眼底。

根據《CNN》報導，這位遊客在加州的紐波特海灘（Newport Beach）目睹了紅潮，海水中的「夜光藻」讓海水呈現「藍色螢光」。如果海岸一片平靜倒看不出異常，但隨著潮水拍岸，海中的藻華也隨之翻湧，浮現魅惑的亮藍色，在黑夜中宛如海中銀河。

紅潮讓許多遊客趨之若鶩，離島馬祖也有如此美景可欣賞。然而美麗的背後卻伴隨著死亡，根據《國家地理頻道》報導，佛羅里達南部的海灘被成千海洋生物的屍體覆蓋，各種魚類、螃蟹、海牛、海豚、海龜等生物，因為吃下大量海藻而中毒。

而研究指出，人為排放的養分是造成藻華數目急遽上升的原因，而大型風暴通過的地區也可能出現紅潮異常的情況。然而目前對於紅潮是「人為」還是「天然」造成仍存在爭議。

▼馬祖的藍眼淚。（圖／flickr／cc2.0 by ynes95）

▲▼馬祖的藍眼淚。（圖／flickr／cc2.0 by ynes95）

 
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