週日停止販售口罩！侯友宜親自帶隊前往藥局...鞠躬感謝藥師辛勞





▲侯友宜視察口罩販賣情形，並感謝藥局人員辛勞。（圖／新北市府提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜18日結束市政行程後，待市府團隊前往當地藥局關心口罩販賣情形，並親自向第一線工作人員表示感謝，也提醒民眾本週起藥局星期日停止販售口罩，多加利用eMask口罩預購系統。

侯友宜在臉書發文表示，非常感謝辛苦的前線藥劑師、藥劑生及衛生所同仁。自從口罩實名制開始實施後，由藥局及各地衛生所做為口罩販售據點，這段時間他們真的很辛苦，因為民眾的口罩需求量很大，有時排的隊伍非常長、等待時間較久，難免引發抱怨的聲音。

侯友宜呼籲市民朋友多體諒包容，為前線工作人員加油、打氣，也要配合中央流行疫情指揮中心指示，他也提醒民眾，15日起，4至8歲小童立體口罩可全面於eMask口罩預購系統預訂，希望民眾多加利用。



此外，為考量遞送口罩的郵差，以及協助配銷口罩的藥師、藥劑生、衛生所人員辛勞，19日起口罩實名制實體據點停止星期日販售口罩。藥局若星期一到星期六仍有剩餘口罩沒賣完，星期日有營業且有意願販售，樂見其成不反對；以及23日起，將恢復兒童口罩年齡購買限制，僅有16(含)歲以下健保卡才能購買兒童口罩。

侯友宜也提醒市民，雖然台灣疫情逐漸受到控制，但面對疫情，市府團隊持續提高警覺、保持憂患意識，也會繼續努力，把所有防疫物資補足到位，讓有需要的民眾都能買到，也提醒各位有需要口罩的市民朋友可多加利用eMask口罩預購系統購買。