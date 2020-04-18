監獄比家舒服！傳奇小偷「竊格瓦拉」出獄　「超喜歡裡面」這輩子絕不工作

▲阿三2012年受訪後爆紅，有人認為他就像革命英雄切格瓦拉（Che Guevara），稱他為「竊格瓦拉」。



記者蔡紹堅／綜合報導

廣西網紅小偷「阿三」2012年因「這輩子不可能打工」「進看守所像回家」「超喜歡待在裡面」等名言爆紅，入獄4次的他18日服刑完畢出獄，許多網友都感到擔憂，認為他馬上又會犯案。對此，南寧司法所的工作人員表示，阿三出獄後會被「重點關注」，為他提供幫扶教育，以更好融入社會。

阿三今年36歲，只有小學畢業，喜歡賭錢，竊盜的收入幾乎都花在KTV及遊戲廳。他從2007年起因竊盜、搶劫等罪先後進入監獄4次，並在2012年接受電視台採訪時說出「這輩子不可能打工」「就要靠偷東西生活」「進看守所像回家」「看守所裡各個是人才，說話又好聽」「超喜歡待在裡面」等爆紅名言成為「網紅小偷」。

▼阿三熱愛入獄，自爆「超喜歡待在裡面，嗨到要飛起來」。（圖／翻攝微博）



爆紅之後，又有媒體特別採訪阿三，他坦言，自己目前為止的人生都沒有打過工，生活很單一，就是往返於盜竊地點及看守所，也很少回家，就算過年也不會回去，除非有大事情。

阿三上一次入獄是2016年，因偷竊電動車被抓判刑4年，於4月18日上午服刑完畢第4次出獄。由於阿三的「網紅經歷」，許多網友都關注他的出獄，認為他可能馬上又要犯案，畢竟出獄了沒有經濟來源，依照過往的發言，不打工就只能偷竊。

對此，南寧市五塘鎮司法所工作人員表示，阿三出獄後將被「重點關注」，並提供提供幫扶教育，法律宣傳教育等，以防止再度違法犯罪，也幫助他更好融入社會。