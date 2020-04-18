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川普轉貼「張經義來自台灣卻在上海工作」：現在就阻止他！

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▲▼川普針對張經義事件在推特寫下「現在就阻止他！」（圖／翻攝自白宮影片、Donald J. Trump推特）

▲川普針對張經義事件在推特寫下「現在就阻止他！」（圖／翻攝自白宮影片、Donald J. Trump推特）

記者丁維瑀／綜合報導

上海東方衛視記者張經義日前出席白宮記者會，美國總統川普詢問他來自哪裡，當時他回答「台灣」。川普今（18）日稍早則轉貼一則貼文，內容寫道這名記者自稱來自台灣，卻是替上海媒體工作。川普寫下，「現在就阻止他！（Cut him off now!）」

川普的鐵粉柯克（Charlie Kirk）18日先透過推特質疑，為何「中國共產黨的機構」能接觸到白宮簡報室。他直指張經義「欺騙總統」，說自己來自台灣，實際上於上海傳媒工作，這是中國共產黨宣傳的分支。柯克更直言，該名記者應被逮捕或驅逐。柯克的貼文18日獲得川普轉貼，川普僅短短寫下「現在就阻止他」，迅速獲得1萬轉推、3萬喜歡。

張經義8日出席白宮疫情記者會，當時川普問他從哪來，他回答「台灣」，未提及自己所任職的媒體單位。陸委會發言人邱垂正16日指出，上海東方衛視為陸方黨務以及政務系統直屬的事業單位，張經義已涉及違反兩岸條例第33條中，國人不得擔任中國大陸黨政軍或團體相關職務或為其成員等相關規範，將會同相關主管機關依法查處，最高可開罰50萬元新台幣。

►「來自台灣」張經義被查處　陸委會：東方衛視就是陸黨政組織！

 

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