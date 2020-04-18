台灣藝人「上官媒當評審」不罰　陸委會：個別商演不是員工

記者蔡紹堅／綜合報導

民眾黨立法院黨團17日質疑陸委會對「來自台灣」白宮記者張經義的違法認定標準，指台灣許多藝人都上東方衛視的節目擔任評審，前教育部長吳茂昆也曾在大陸一級官方學術機關擔任顧問，是否也涉及違法。對此，陸委會回應，藝人參加節目錄製與擔任官媒職務的性質不同，沒有違反《兩岸條例》的問題。

陸委會表示，吳茂昆擔任東華大學校長期間赴陸短期交流，權責機關教育部已說明，若為短期講座或交流，而不涉及兼職、兼課或職務聘任，尚不違反兩岸條例第33條及教育人員相關規定。



▼張經義因擔任東方衛視記者，將被陸委會查處。（圖／翻攝自張經義之《白宮義見》臉書）



陸委會指出，台灣藝人參加陸方官媒頻道的節目，與擔任官媒的職務，二者性質不同，「台灣藝人擔任節目主持人或評審，一般是個別節目商演性質活動的身分稱謂，既非為官媒員工，也無官媒職務身分，沒有違反兩岸條例第33條的問題。」

外界也有聲音質疑《兩岸條例》規範模糊、包山包海，希望政府機關能給予明確標準。對此，陸委會強調，陸方黨政軍組織數量龐大，隸屬及業務監督關係錯綜複雜，在規範操作上，不可能將所有組織名稱鉅細靡遺、詳盡列舉，該公告以「所屬事業單位」作為概括條款予以規範，其意義明確，足使一般民眾得以理解、預見規範內容。

▼ 陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

