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中國祭出口新規「大量醫療產品卡在倉庫」　美急請求快送物資

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▲▼美國紐約醫療人員呼籲當局提供更多個人防護用品（PPE）。（圖／路透）

▲美國紐約醫療人員呼籲當局提供更多個人防護用品。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國國務院發言人表示，美方已要求中國修訂有關防護產品的新出口規定，避免發生這些設備未能及時送至美國的情況。《路透社》指出，美國是新冠肺炎（COVID-19）疫情最嚴重的國家，高度依賴位於中國生產的醫療用品。

據報導，美國國務院發言人16日晚間說明，對於中國想要確保商品品質的努力表示讚賞，但不希望此舉成為阻礙，恐怕使得重要物資未能及時出口。發言人補充，川普政府已向中國提出這些擔憂，「我們已要求中國修改新的規定，允許重要的個人防護用品（PPE）迅速出口至美國。」

此前，一些國家政府與部分醫療機構收到來自中國的個人防護用品，卻發現產品出現瑕疵；中方因此招致批評。隨後，中國10日加強對於口罩、其他個人防護用品的出口限制，要求強制進行海關檢查。

美國共和黨籍參議員洛夫勒爾（Kelly Loeffler）17日指責，中國拖延試劑盒的出口時間。她告訴《福斯新聞》，要讓美國重新開放，進行病毒檢驗是一大關鍵，她擔心中國會扣住試劑盒，「中國玩著貿易政策的遊戲，想阻止美國得到需要的試劑盒。我們正調查此事。」

《華爾街日報》16日援引美國企業與外交相關的備忘錄報導，中國採用的出口限制，使得預計送往美國的口罩、試劑盒與其他醫療產品「卡關」。還有供應商透露，中國各地倉庫有著大量商品，一直無法獲得批准。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）15日與中國外交官楊潔篪通話。他強調，華府高度重視中國醫療產品的出口。美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen）16日則說，中國政府正進行相關批准，並與美國業者合作，確保產品能夠進一步運至美國。

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