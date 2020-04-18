台灣3度零確診　葛來儀讚「高科技防疫」：世衛傷害全球衛生安全

▲葛來儀說明台灣的防疫舉措。（圖／翻攝自YouTube／Center for Strategic & International Studies）



記者丁維瑀／綜合報導

台灣於本周達成3次新增零確診病例數。華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）研究員葛來儀（Bonnie Glaser）17日特別錄製影片，說明台灣如何有效對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情。她認為，台灣遭到世界衛生組織（WHO）排除，此舉傷害到全球衛生安全。

「戰略與國際研究中心」於17日透過YouTube上傳近5分鐘的影片，講解台灣抗疫過程的葛來儀，為該單位中國國力計畫主任。她先提到台灣的地理位置，距離最初爆發疫情的中國不到100英里，原本就面臨發生大規模傳染的高風險；然而，截至本月16日，台灣僅報告395例確診、6人死亡。影片中還可見到圓山大飯店利用點燈拼出ZERO字樣。

葛來儀表示，台灣並不是世衛成員國，卻能達成這樣的防疫成就。她說明，早在中國新年期間以前將有許多人旅行時，台灣便立刻採取措施保護公共衛生安全；回到12月31日，世衛接獲通知，武漢發生不明原因肺炎病例時，台灣就開始針對來自武漢的班機，有症狀者必須隔離。

葛來儀提到，台灣曾受到SARS侵襲，自此養成必須及早準備的心態，衛生福利部疾病管制署今年1月就進行相關工作。她觀察到，台灣能夠利用科技控制疫情，包括讓入境旅客掃描QR Code，以便在飛機降落前填寫健康聲明，另外，當局也使用手機系統來追蹤有著傳染風險的族群。

葛來儀還注意到台灣投入國軍，加大口罩生產產量，等到產量足夠後，便發送口罩給予美國、歐洲國家以及15個邦交國，同時，台灣的專家與美國攜手，研發試劑、疫苗與藥物等的可能性，分享彼此的經驗。

最後，葛來儀談到新冠肺炎繼續侵襲全球，然而疾病並不會去在乎邊界或主權的問題，世衛排除擁有2400萬人口的台灣，危害的是全球衛生安全。