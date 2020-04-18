短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩太惹火！她氣炸：腿開開坐我男友身上

▲大陸最近瘋傳一組女友陪男友按摩的照片，從「女友視角」看男友按摩，越看越生氣。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

很多人在忙碌工作、生活之餘，喜歡靠按摩「鬆一下」，釋放疲憊身心，但大陸有一名女網友，陪男友去按摩，看著男友接受按摩放鬆、酥麻的神情，但她卻越看越生氣。原來是幫男友按摩的女按摩師，不但年輕身材好，還穿著超短的短裙，以蹲跪姿為男友的「鼠蹊部」敏感部位，來回游移按摩，氣到拍照放上網，要大家評評理。不過網友們紛紛歪樓，直呼終於懂了為何男人愛去按摩店了。

大陸微博上最近瘋傳一組照片，內容是一名女子陪男友去按摩店按摩，結果幫男友服務的按摩師，竟然是穿著短裙、紮著馬尾的女性。女網友氣憤地說：「我想問問大家，能接受對象找這種穿短裙按摩的嗎？然後還揉肚子，腿直接岔開坐我對象身上！我在旁邊都這樣，我要是不在旁邊，他們得怎樣啊？我覺得有點不能接受」。

▲短裙按摩師太性感，讓女網友看了醋勁大發。（圖／翻攝微博）

從照片可看到，年輕的女按摩師，穿著淡紫色短裙套裝制服，露出一雙白皙的蜜大腿，雙手也不斷在男子身上按壓、揉捏，後來更直接伸手往男方鼠蹊部「揉下去」，看似正常的按摩療程，但部分畫面，讓一旁的女友看了覺得氣憤。

網友們看到照片後，紛紛打趣虧這名生氣的女友，「你觀察下你老公是否對她敬禮了」、「你直接找個男技師不就得了！」不過也有人認為按摩師的動作、手法都很正常，覺得女方有點大驚小怪，「正經的按摩店都這樣」，要她別想太多。

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