　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未繳1.8萬罰款房子被法拍…違反比例原則？　律師：政府沒義務替你客製化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者徐愷昕／綜合報導

基隆一名陳姓男子因1.8萬元的交通違規罰單未繳，名下一棟市價約250萬的透天厝遭法務部強制低價法拍，不少人紛紛替他抱屈，甚至台大教授陳志龍也跳出來質疑政府處理此事「不符程序及比例原則」。對此，律師林智群持反面看法，他認為陳男違法在先，執行署每年處理千萬案件，本來就沒有義務替欠繳罰款的人客製化服務，「那乖乖繳罰單的人民是笨蛋嗎？」藉此提醒善心網友清醒點。

▲▼1.8萬罰單未繳，陳男住家遭查封，17日案情逆轉。（圖／記者陳雕文攝）

▲1.8萬罰單未繳，陳男住家遭查封，17日案情逆轉。（圖／記者陳雕文攝）

陳姓男子長年住基隆市中山區中山一路上的一處巷弄內，獨力扶養子女及母親，因從事建築工作的關係，常在中南部奔波。2016年起陳男因酒駕、無照駕駛等交通違規，被開罰4張罰單總計1萬8千元，但因時常不在家的關係，他完全不知道自己被開罰，怎料2月時就接到通知，因罰單沒繳，名下市價約250萬元的3樓透天厝，已被以135萬的賤價拍賣，同時也要求他立即搬家。

不少人知道此事後都相當同情陳男處境，台大法律系前教授陳志龍更跳出來替他聲援，盼全案有轉圜餘地。陳志龍表示，陳男家中還有家具、電器，其實可以查扣屋內動產就好，且查封當天僅以公文通知，屋內外未貼上封條就直接法拍，顯然不符程序及比例原則。

承辦此案的柯姓行政執行官表示，執行動產查封都需要事先申請，且當天到場時，陳男屋內家電都相當老舊，依照法規若價值不足，也無法送交，更何況日常生活所需用品，也不能扣押執行，這些都是法律規定的。

▲聲援陳家的台大法律系前教授陳志龍（右2）與陳家人，到宜蘭分署進行「與行政執政官的對話」。（圖／記者游芳男翻攝）

▲聲援陳家的台大法律系前教授陳志龍（右2）與陳家人，到宜蘭分署進行「與行政執政官的對話」。（圖／記者游芳男翻攝）

不過因事件持續延燒，17日案情大逆轉，行政執行署目前決定「暫緩執行」不動產點交。對此，針對網友質疑有違比例原則、為何執行署不賣動產或扣銀行帳戶的部分，律師林智群於臉書表示，「銀行帳戶裡面有錢，直接扣住就可以結案，有錢可以扣，誰想法拍你的房子？你以為公務員都很閒嗎？」

林智群再提及，老舊的冰箱、腳踏車等動產並非想像中那麼好賣，光是鑑定價格這個程序所花的費用，就遠高於這些物品了，且動產所有權沒有登記制度，「倘若要賣冰箱，媽媽跳出來說那是我買的，那要怎麼解決呢？那事情還要不要辦？」

最後林智群指出，台灣一年就有1100萬行政執行案件，公務人員也不是閒閒沒事，「當數量大到幾百萬件時，你名下帳戶沒錢，我一定是法拍房子，房子賣了，扣除欠款跟利息，剩下的錢會還給你，你會痛，就趕快把18000元繳清」，認為違法在先又欠繳罰款的人，政府沒必要替他們客製化服務搞跳蚤拍賣會，他強調政府並非對人民無情，希望善心網友清醒一點，不要濫用同情心。

►偷偷分享少女秘密！

【相關新聞】

欠罰單1萬8房被法拍賤賣　老母到官署下跪無用！執行官強悍說：公益執行

沒繳1.8萬罰款「家被法拍了」　他打零工養2兒女與老母親…餐餐吃泡麵+醬瓜

未繳1.8萬罰款...法拍屋卻暫緩點交　律師為執行署抱屈：可憐之人必有可惡之處

ET快訊
短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩　她氣炸：腿開開坐我男友身上
韓國瑜好友揭內幕！　曝聲請停止罷韓真正原因
快訊／墾丁大灣快艇翻覆　2人落海失蹤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆最凶鬼屋外牆壁磚剝落砸損4機車　車主：心裡毛毛的…

「多燒死幾個！」40人佛堂縱火釀7死　台南主嫌竟要求做精神鑑定

35年老經驗！「祖師級慣竊」北上借嘸錢　變揪團行竊13.5萬

未繳1.8萬罰款房子被法拍…違反比例原則？　律師：政府沒義務替你客製化

快訊／墾丁大灣快艇翻覆「2人失蹤」！民眾見船載浮載沉嚇傻　警消全力搜救中

懷疑老公開車載小三...最強正宮怒開「瑞典坦克」強騎BMW！　雙方下場曝

悶壞了！終於等到疫情零確診可以安心狂歡　短裙長腿妹再現夜店門口

行車紀錄器打橫90度！死亡邊緣26秒影片曝　聯結車「硬扛」小客車國道狂推500m

「少龍網軍」曝！圍勦「爆系」吹哨人　慈湖謁陵：蔣公拜託他帶國民黨去靈性世界

台南鹽水區公所整修！身障女職員被迫走不平路　向主管反應竟遭嗆「去檢舉」！

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

中信兄弟吉祥物「看台燙衣服」　ESPN記者噴笑轉發：無法專心

蘆洲騎士跨雙黃線「逆向直衝3秒」對撞公車遭彈飛...頭重創內臟破裂

初嚐超人氣拉麵！鋪滿雞佛、青蔥　他激推「脆皮蝦子煎餃」：鮮味十足

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

基隆最凶鬼屋外牆壁磚剝落砸損4機車　車主：心裡毛毛的…

「多燒死幾個！」40人佛堂縱火釀7死　台南主嫌竟要求做精神鑑定

35年老經驗！「祖師級慣竊」北上借嘸錢　變揪團行竊13.5萬

未繳1.8萬罰款房子被法拍…違反比例原則？　律師：政府沒義務替你客製化

快訊／墾丁大灣快艇翻覆「2人失蹤」！民眾見船載浮載沉嚇傻　警消全力搜救中

懷疑老公開車載小三...最強正宮怒開「瑞典坦克」強騎BMW！　雙方下場曝

悶壞了！終於等到疫情零確診可以安心狂歡　短裙長腿妹再現夜店門口

行車紀錄器打橫90度！死亡邊緣26秒影片曝　聯結車「硬扛」小客車國道狂推500m

「少龍網軍」曝！圍勦「爆系」吹哨人　慈湖謁陵：蔣公拜託他帶國民黨去靈性世界

台南鹽水區公所整修！身障女職員被迫走不平路　向主管反應竟遭嗆「去檢舉」！

連兩日零確診令人非常開心　戴資穎：別因此鬆懈勤洗手和戴口罩

台灣3度零確診　葛來儀讚「高科技防疫」：世衛傷害全球衛生安全

「最美女總理」離李敏鎬太近了　55萬羽毛鑽石耳環跟著搶鏡

紓困發現金！87萬中低收入戶每月1500元　蘇貞昌：23日前進帳

國民黨變更負責人登記遭退件！　葉慶元：恐違反人民集會結社自由

台灣藝人「上官媒當評審」不罰　陸委會：個別商演不是員工

來自喜馬拉雅山的啟示　南印度的山頂住宅Shikharau House

「內防反彈、外防輸入」　中共中央政治局會議首提6保

基隆最凶鬼屋外牆壁磚剝落砸損4機車　車主：心裡毛毛的…

漫威英雄現身捷運！「超強防疫裝」大媽看傻　網一句話全歪樓:戴口罩認不出來

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

25歲警火炎山懸崖拍照！喬位子崩落慘死

竹科男約妹子　見「圖文不符」秒落跑

竹科女一家4口住3坪側睡　夫嗆剁她

疫情零確診安心狂歡　短裙長腿妹現夜店

雲林警察撞死台中警察老父母　死者家屬貼文求畫面尋真相

快訊／文化大學「1男子陳屍附近草叢」！

影／北橫過彎右側超車　騎士慘被聯結車「輾壓2次」斷魂

火炎山傳墜谷　新北警失足

即／墾丁大灣快艇翻覆「2人失蹤」　警消全力搜救中

即／25歲警員休假爬火炎山！摔百米深山谷身亡

北警命喪火炎山　父母腿軟泣不成聲

職員陳屍「文大旁草叢」　爸媽翻遍崩潰

最強正宮開Volvo「直接騎上」BMW

夫妻雙載撞上超商卸貨車　他胸腔大出血亡

更多熱門

相關新聞

沒繳罰單家被賣…律師點法拍流程替官員抱屈

沒繳罰單家被賣…律師點法拍流程替官員抱屈

基隆市一名陳姓男子因1.8萬元的交通違規罰單未繳，名下一棟市價約250萬的透天厝遭法務部強制低價法拍，16日陳男與母親到行政執行署求解套未果，執行官強制執行後，不過17日案情逆轉，改為「暫緩點交」。對此，律師林智群就於臉書表示，法拍搞到第四拍至少會收到12封公文，質疑陳男怎麼可能完不知道。

基於公義與關懷　執行署暫緩點交

基於公義與關懷　執行署暫緩點交

500公尺內蛇行被開4單抗告　法官酸：以為吃無敵星

500公尺內蛇行被開4單抗告　法官酸：以為吃無敵星

1.8萬罰款拖4年！律師：執行署官員比較弱勢

1.8萬罰款拖4年！律師：執行署官員比較弱勢

沒繳1.8萬罰單房子遭法拍！執行署曝：多次酒駕、無照駕駛

沒繳1.8萬罰單房子遭法拍！執行署曝：多次酒駕、無照駕駛

關鍵字：

林智群律師法拍房屋公文執行署罰單比例原則

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

諾貝爾獎得主：新冠病毒是人造「武漢實驗室流出」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

疾管署公告SFTS列法定傳染病

同居男友躲廁所玩手遊！她見心碎一幕

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

WHO讚美台灣防疫　但迴避能否參與WHA

企業紓困員工減薪！網怒：觀光紓困這三小

東南亞最大關聖帝君雕像瞬間崩塌

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

台灣連2日0確診　前衛生署長憂：不樂觀

25歲警火炎山懸崖拍照！喬位子崩落慘死

Rain花3個月減重10kg「超尖V臉、肌肉還在」

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

陸軍269旅中尉排長輕生　同袍揭背後血淚

剛出獄親友慶祝　他慘遭爆頭誤殺

更多

最夯影音

更多
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO
俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面