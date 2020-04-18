未繳1.8萬罰款房子被法拍…違反比例原則？　律師：政府沒義務替你客製化

記者徐愷昕／綜合報導

基隆一名陳姓男子因1.8萬元的交通違規罰單未繳，名下一棟市價約250萬的透天厝遭法務部強制低價法拍，不少人紛紛替他抱屈，甚至台大教授陳志龍也跳出來質疑政府處理此事「不符程序及比例原則」。對此，律師林智群持反面看法，他認為陳男違法在先，執行署每年處理千萬案件，本來就沒有義務替欠繳罰款的人客製化服務，「那乖乖繳罰單的人民是笨蛋嗎？」藉此提醒善心網友清醒點。

▲1.8萬罰單未繳，陳男住家遭查封，17日案情逆轉。（圖／記者陳雕文攝）

陳姓男子長年住基隆市中山區中山一路上的一處巷弄內，獨力扶養子女及母親，因從事建築工作的關係，常在中南部奔波。2016年起陳男因酒駕、無照駕駛等交通違規，被開罰4張罰單總計1萬8千元，但因時常不在家的關係，他完全不知道自己被開罰，怎料2月時就接到通知，因罰單沒繳，名下市價約250萬元的3樓透天厝，已被以135萬的賤價拍賣，同時也要求他立即搬家。

不少人知道此事後都相當同情陳男處境，台大法律系前教授陳志龍更跳出來替他聲援，盼全案有轉圜餘地。陳志龍表示，陳男家中還有家具、電器，其實可以查扣屋內動產就好，且查封當天僅以公文通知，屋內外未貼上封條就直接法拍，顯然不符程序及比例原則。

承辦此案的柯姓行政執行官表示，執行動產查封都需要事先申請，且當天到場時，陳男屋內家電都相當老舊，依照法規若價值不足，也無法送交，更何況日常生活所需用品，也不能扣押執行，這些都是法律規定的。

▲聲援陳家的台大法律系前教授陳志龍（右2）與陳家人，到宜蘭分署進行「與行政執政官的對話」。（圖／記者游芳男翻攝）

不過因事件持續延燒，17日案情大逆轉，行政執行署目前決定「暫緩執行」不動產點交。對此，針對網友質疑有違比例原則、為何執行署不賣動產或扣銀行帳戶的部分，律師林智群於臉書表示，「銀行帳戶裡面有錢，直接扣住就可以結案，有錢可以扣，誰想法拍你的房子？你以為公務員都很閒嗎？」

林智群再提及，老舊的冰箱、腳踏車等動產並非想像中那麼好賣，光是鑑定價格這個程序所花的費用，就遠高於這些物品了，且動產所有權沒有登記制度，「倘若要賣冰箱，媽媽跳出來說那是我買的，那要怎麼解決呢？那事情還要不要辦？」

最後林智群指出，台灣一年就有1100萬行政執行案件，公務人員也不是閒閒沒事，「當數量大到幾百萬件時，你名下帳戶沒錢，我一定是法拍房子，房子賣了，扣除欠款跟利息，剩下的錢會還給你，你會痛，就趕快把18000元繳清」，認為違法在先又欠繳罰款的人，政府沒必要替他們客製化服務搞跳蚤拍賣會，他強調政府並非對人民無情，希望善心網友清醒一點，不要濫用同情心。

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