1.8萬罰款拖4年「酒駕、無照通通來」　律師傻眼：執行署官員比較弱勢吧

▲欠1.8萬罰款，陳男房屋遭法拍，執行署今表示，暫緩執行。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

基隆陳姓男子積欠1.8萬交通罰鍰，導致名下200多萬元的3層透天厝遭強制法拍，措手不及的他淚嘆「媽媽不識字」，老母甚至下跪求情。對此，律師林智群認為，真正弱勢的應該是執行署官員才是，「區區18000元，要了4年還沒要到，混得比乞丐還差！」

從事建築工作的陳男，獨立撫養子女和母親，由於工作的緣故，他常在中南部奔波，2016年他交通違規被開4張總計1萬8的罰單，但因時常不在家，所以他委屈聲稱，「不知道有被開罰」，加上老母不識字，替他代簽行政執行署的通知函件時，並不知道那是罰單，才會遲遲未繳款。

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而行政執行署則指出，陳男從2006年起至2019年9月間，一共有10多次交通違規行為，包括酒駕、不依規定行駛車道、無照駕駛及不依規定接受道路交通安全講習等；另外，收案迄今，已用2次平信、11次雙掛號通知催繳，期間長達4年多，「因義務人屢催不理，已盡其他執行措施均無效後，最後本分署才依法執行義務人名下財產。」

▲遭法拍的三層透天。（圖／記者郭世賢翻攝）

對此，律師林智群在臉書發文直呼，「總之...這個人就是你跟他講什麼他都不甩你就對了，被抓就被抓，簽名就簽名，罰單來了我就是不甩你，公文要求你去上課（交通安全講習）...不甩，執行署公文寄來也是不理他，然後呢？房子被法拍了，才知道情況嚴重。哭一下，大家就說阿這個人好可憐喔，執行署高抬貴手幫幫他吧，連教授都出面幫忙關切。」

這一連串事件發展，他不禁吐槽，「誰比較弱勢？我覺得是執行署官員比較弱勢耶，要錢要到這麼沒尊嚴，最後法拍對方房子，對方哭一下，執行署立馬變成奪人家產的大惡人，至於陳姓男子前面一連串酒駕等危險駕駛行為，給道路使用人帶來的一堆風險，還有後面長達4年的擺爛，大家就不講了......。」

不過事隔一日案情逆轉，行政執行署17日表示，陳男提出行政救濟引發爭議，為了避免造成不可回復的損失，目前決定「暫緩執行」不動產點交。