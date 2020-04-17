未繳1.8萬罰款...法拍屋卻暫緩點交　律師為執行署抱屈：可憐之人必有可惡之處

▲陳姓男子未繳交通違規罰款1萬8千元，名下房子被以低於市價的135萬5400元法拍賣。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者徐愷昕／綜合報導

基隆市一名陳姓男子因1.8萬元的交通違規罰單未繳，名下一棟市價約250萬的透天厝遭法務部強制低價法拍，16日陳男與母親到行政執行署求解套未果，執行官強制執行後，不過17日案情逆轉，改為「暫緩點交」。對此，律師林智群就於臉書表示，「可憐之人必有可惡之處」，認為從此案來看，執行署官員感覺還比較弱勢，另外他也提及，法拍搞到第四拍至少會收到12封公文，懷疑陳男怎麼可能完全都不知道。

陳姓男子長年住基隆市中山區中山一路上的一處巷弄內，獨力扶養子女及母親，因從事建築工作的關係，常在中南部奔波。2016年起陳男因交通違規，被開罰4張罰單總計1萬8千元，但因時常不在家的關係，他完全不知道自己被開罰，怎料2月時就接到通知，因罰單沒繳，名下市價約250萬元的3樓透天厝，已被以135萬的賤價拍賣，同時也要求他立即搬家。

▲欠1.8萬罰款，陳男房屋遭法拍，執行署表示，暫緩執行。（圖／記者陳雕文攝）

執行官16日堅定「公義執行」，指出陳男有10多次交通違規包括多次酒駕紀錄、無照駕駛等，從收案至法拍歷經4年，陳男都未出面，才強制法拍，查封陳家房舍當天有貼上封條，在場員警、地政人員都有簽名、拍照存證，執行有公益性質，強制執行也是希望杜絕交通危害發生。但17日整件事情竟大逆轉，行政執行署目前決定「暫緩執行」不動產點交。

對此，林智群律師先是在臉書發文吐槽，「覺得是執行署官員比較弱勢耶，要錢要到這麼沒尊嚴，最後法拍對方房子，對方哭一下，執行署立馬變成奪人家產的大惡人」，隨後下篇貼文更直接點出法拍流程，質疑陳男怎麼可能真的完全不知道自己房子被賣。

林智群稱，法拍搞到第四拍至少會收到12封公文，從查封通知到貼封條、鑑價通知、流標通知、拍賣通知，一直到最後的點交，行政執行署一定都會發通知，質疑流程如此繁瑣陳男竟說自己都不知道，實在有些不可思議！前一則貼文他甚至直接下結論「可憐之人必有可惡之處」，替行政執行署抱屈。至於法律部分，林律師則肯定表示，「房子法拍了就是賣掉了，不可能挽回，不然買家（善意第三人）的權益在哪裡？法院的公信力何在？」

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