▲蛋蛋正能量！力挺防疫醫檢師，麥當勞祭出3500份「陽光蛋堡」。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）



▲為了力挺防疫第一線的醫檢師們，麥當勞祭出3500份溫暖早餐「陽光蛋堡」。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

早上8點，醫院的檢驗室已經開始忙碌的一天，有些醫檢師正要穿上裝備，準備面對疫情挑戰，有些人才剛結束輪班，要回家休息，為了力挺防疫第一線的醫檢師們，麥當勞祭出3500份溫暖早餐「陽光蛋堡」，希望傳達「蛋蛋正能量」，讓防疫醫檢師們能夠充滿活力再上戰場。

▲面對近期大量篩檢的關鍵時刻，醫檢師超時加班已是家常便飯。

▲麥當勞希望傳達「蛋蛋正能量」，讓防疫醫檢師們能夠充滿活力再上戰場。

萬芳醫院檢驗科主任洪經勝表示，「這次的疫情其實比較特殊，而且所有採檢人員的時間點是不固定的，所以醫檢師在這樣的工作情形之下，需要花比較多的時間去做作業，所以常常會忙到沒有時間去用餐，這次麥當勞活動其實讓醫檢師可以有比較好的能量補充，面對接下來的整個疫情挑戰跟快速準確報告的提供」。

▲萬芳醫院檢驗科主任洪經勝表示，麥當勞早餐讓醫檢師可以有比較好的能量補充，面對接下來的整個疫情挑戰。

面對近期大量篩檢的關鍵時刻，醫檢師超時加班已是家常便飯，直擊病毒實驗室，發現光是穿戴防護裝備就要花將近15分鐘，整天處在密閉負壓實驗室與病毒為伍，醫檢師就像拆彈部隊，必須在最短時間確認檢體，每個步驟都得謹慎小心不容出錯，身負龐大壓力。

▲▼整天處在密閉負壓實驗室與病毒為伍，醫檢師就像拆彈部隊，必須在最短時間確認檢體。

台北醫檢師公會理事長劉兆偉說明，「因為這個方法學是所謂的RT-PCR的方式，所謂分子檢驗的一個方法，這個檢驗方法是我們醫檢師的專業，整個檢驗的流程，大概至少要花4到6小時的時間，對醫檢師來講的話，穿這麼一個密不透風的防護隔離衣，又很擔心有點像是要去拆炸彈的感覺，我想他們身心的壓力是非常的龐大」。

▲台北醫檢師公會理事長劉兆偉說明，醫檢師穿著密不透風的防護隔離衣，又很擔心有點像是要去拆炸彈的感覺，身心壓力非常大。

醫檢師公會全聯會副理事長朱益民提到，「現在全國醫檢師差不多9千多位， 每天分析成千上萬的報告，提供給醫生作參考，這次的新冠病毒因為是新的東西，所以沒辦法用快篩的方式來做篩檢，量也蠻大的，所以我們醫檢師工作是非常辛苦的，除了要把我們例行的工作做完，還要附加這些工作，所以耗費我們很多的時間跟精力，現在有企業在我們進去之前就提供豐盛早餐，讓我們的體力和精力能夠維持得更好，對醫檢師的身心是一個很大的助益」。

▲▼醫檢師公會全聯會副理事長朱益民表示，醫檢師除了要把原本例行的工作做完，還有疫情挑戰，工作非常辛苦。

用實際行動為防疫第一線的醫檢師打氣，麥當勞獻上3500份陽光蛋堡，傳遞滿滿正能量，讓民眾直呼太暖心了，「我覺得是一個蠻溫暖跟正向的行為 因為其實早餐是一整天的活力來源 也可以好好的為醫檢師他們打氣」。防疫工作分秒必爭，各界紛紛支持一線醫護人員，麥當勞提供溫暖早餐，陪伴防疫疫檢師迎接充滿挑戰的一天，希望他們在守護國民健康的同時，身心也能充滿動力。

▼麥當勞傳遞滿滿正能量，陪伴防疫疫檢師迎接充滿挑戰的一天。