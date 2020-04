國泰航空關閉美3處基地大裁286人　工會砲轟：不近人情

▲國泰航空是香港第一間提供民航服務的航空公司,以香港國際機場作為樞紐。(圖/路透社)

記者楊庭蒝/綜合報導

香港國泰航空在17日宣布,受到新冠肺炎疫情的重創,將關閉在美國3個城市的機艙服務員外站,分別是紐約、舊金山和洛杉磯,共有286名駐美機艙服務員會遭到解聘,這是繼3月大裁147名溫哥華機組員基地的空服員後,近2個月來第2波的裁員潮。

根據《香港01》報導,國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏表示,美國疫情嚴重,經濟開始轉差,這時國泰航空再大舉裁員,是相當不近人情的作為,現在也有香港籍的空服員擔心自己就是下一波遭到裁員的員工。

國泰航空指出,正在與在紐約、舊金山和洛杉磯受影響的員工及所屬工會保持聯絡,據了解這3地的員工都是美國公民,並沒有香港籍員工在此服務。

由於疫情導致航班的運量大幅下降,尤其在3月份的運載量下降了90%,本周更曾經出現一天只運載了302名乘客,與平常的10萬名乘客有很大的差距。

