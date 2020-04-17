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國泰航空關閉美3處基地大裁286人　工會砲轟：不近人情

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▲▼香港.新冠肺炎,機場,國泰航空。（圖／路透社）

▲國泰航空是香港第一間提供民航服務的航空公司，以香港國際機場作為樞紐。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

香港國泰航空在17日宣布，受到新冠肺炎疫情的重創，將關閉在美國3個城市的機艙服務員外站，分別是紐約、舊金山和洛杉磯，共有286名駐美機艙服務員會遭到解聘，這是繼3月大裁147名溫哥華機組員基地的空服員後，近2個月來第2波的裁員潮。

根據《香港01》報導，國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏表示，美國疫情嚴重，經濟開始轉差，這時國泰航空再大舉裁員，是相當不近人情的作為，現在也有香港籍的空服員擔心自己就是下一波遭到裁員的員工。

國泰航空指出，正在與在紐約、舊金山和洛杉磯受影響的員工及所屬工會保持聯絡，據了解這3地的員工都是美國公民，並沒有香港籍員工在此服務。

由於疫情導致航班的運量大幅下降，尤其在3月份的運載量下降了90％，本周更曾經出現一天只運載了302名乘客，與平常的10萬名乘客有很大的差距。

國泰航空已經決定停飛大多數的航班，在未來的4、5月僅留下北京、洛杉磯、新加坡、雪梨、東京和溫哥華等基本航點維持營運，只佔了平時運量的3％。

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