　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史上最簡單養生法？中醫師建議「每天放空1～2小時」　摒除雜念其實超有難度

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼養生,中醫,香港,放空,情志,無聊,大自然,發呆。（圖／pixabay）

▲你今天放空了嗎？香港中醫師李宇銘建議每天放空「1～2小時」，減少思慮、讓氣血流暢。

記者萬玟伶／綜合報導

現代人重視養生，往往遵循有機、低GI等飲食方式，好維持健康的身體。但養生不是只靠控制吃進去的東西就好，來自香港的中醫師李宇銘研究、問診多年，臨床發現其實很多疾病的發生與蔓延，都是因為「用錯了身體」！

對於李宇銘來說，正確的「使用身體指南」並非隨心所欲。像是夏天面對炎熱的天氣，許多人總是直覺地猛灌冰水冷飲，甚至大口吃冰，而等到時序入秋，體感溫度略有下降，就急著翻出外套加強保暖防禦。然而養生之道應該是，夏季宜喝熱飲、秋天少穿衣。「從作息、飲食、情志（人的情緒與心理活動）起步，正確使用身體，就避免掉各種傷害與疾病的可能，人體可以重新修復，提升本有的自癒能力！」

請繼續往下閱讀...

「正確使用身體」也包括了控制自己的情緒所思。一個人若是一直處於負面情緒中，久而久之也會致病，而最基本也極重要的上醫養生法，其實日常生活很簡單就能達成，那就是「放空」。李宇銘認為真正休息，並非只是睡覺，而是在日間工作以外時間，懂得放空、休閒、閒散。「放空是指頭腦放空，都市人的工作大多是腦力勞動，如果頭腦沒有停下來，直接去睡覺還是會做夢難以深層睡眠。放空是要懂得享受『不工作』，休息時什麼事情也不做，包括不看書、看電視、看手機、上網，因為這樣依然還是在用頭腦。要如何放空？」

▲▼養生,中醫,香港,放空,情志,無聊,大自然,發呆。（圖／pixabay）

上醫練習48放空發呆
1.每天抽空至少一、兩個小時，什麼都不做；年老退休者、重病者，宜最少每天三、四個小時。
2.到自然環境去，最理想是郊外、海邊、沙灘，或者公園亦可。天氣不佳時候，找人少的咖啡店、餐廳也可。
3.在安靜的地方坐下來、躺下來，或者緩慢散步亦可，但記得不是運動，而是放鬆身心。不是說不可以運動，而是運動不等於放空，運動屬於另一個時段。
4.頭腦放空，聽聽鳥聲，欣賞景色。如果懂得欣賞花草、自然環境，也覺得喜悅，這就是真的懂得休息了！

李宇銘表示，放空發呆有許多好處，可以幫助頭腦放鬆，促進創意，有助睡眠休息，提升精力，甚至能治百病！當中的主要原因，是放空幫助人減少思慮，氣血就因此流暢。

「人的頭腦就像波濤洶湧的大海，要平靜下來需要時間，如果一下子要你去打坐，你反而會感覺更多煩惱難以平靜。」因此李宇銘建議，「最簡單的方法，就是到大自然去。」看看風景、呼吸空氣、曬太陽、看花草、聽聲音，透過五官的感受，自然環境的氣場，可以快速幫助頭腦平靜下來。至於為什麼要到大自然？在家休息放空行不行？原來，李宇銘建議出外走走的原因是，對許多人來說，在家還會想著收拾打掃、看書工作，尤其家更是家庭主婦的「工作場所」，沒有下班時間，因此抽離家中才容易放鬆。此外，到大自然還有具體的好處，可以幫助我們接連天地之氣，幫助快速平衡體內之氣。

▲▼養生,中醫,香港,放空,情志,無聊,大自然,發呆。（圖／pixabay）

然而，「放空」聽起來超簡單，實際做起來才知道「很有難度」！李宇銘發現，大部分都市人都習慣了工作，不工作反而不自在。「別以為不工作很容易，對某些人來說，要停下來是非常難的事，是另一種刻苦鍛煉！」

▲▼時報出版,李宇銘,上醫養生法。（圖／時報出版提供）

《上醫養生法：學會身體使用技巧，邁向終極健康！李宇銘醫師的養生思索與防病練習》
作者：李宇銘
出版社：時報出版
出版日期：2020/04/21
ISBN：9789571381763
 

ET快訊
喝咖啡30分鐘確診！酒店妹被帶出場卻「沒感染人」　陳時中揭原
家庭楷模老公藏「性愛工具」　小三爽讚：一起3P！正宮崩潰
快訊／中選會通過罷韓案　6月6日舉行投票
中華電信iPhone SE來了　0元新機資費曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳

徵城堡主人！超美千坪「歐風莊園」開價億元　吸引民宿餐廳、私人招待所進駐

防疫還是要美美的！「漫雲思境」引進PLT凍晶技術　雷射復原期有望縮短一半

國外好野人也來買！高雄農16特區「最高摩天豪宅」李天鐸操刀　釋出最後珍稀席位

《保護地球・缺你不可》黃信堯拍紀錄片幫觀眾「放慢腳步」　用鏡頭反思環境問題：人類發展得太快速

《保護地球・缺你不可》跳脫既定印象的環境工作者　林藝：我只是做一件「喜歡的事」它剛好是環保

《保護地球・缺你不可》濕地專家陳德鴻打造中途之家　不收毛小孩只收「台灣原生種」

《保護地球・缺你不可》走下山林上街頭！從學術研究者到環運鬥士　陳玉峯：我只求一個真實

錢包準備好！買黑人牙膏就送BT21馬克杯　限量組合「200元有找」超欠收

Gail萌音「麥擱睏啊」融化網友心　為「30份豬肉滿福堡」苦練中文唱跳超甘願

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

叛軍無差別「大屠殺」！台男受困莫三比克…急求救：拜託幫幫我

喝咖啡30分鐘確診　酒店妹被帶出場卻「沒感染人」…陳時中親揭原因

曾因「審查制度」緊急閉展！6組日韓藝術家「禁忌作品」來台展出

兒自爆每天「搭百萬名車上學」媽嚇壞！　往下一看4千人讚翻：邏輯100分

盤點古代男子流行髮型趨勢　古裝控看完長知識

現實版《夫妻的世界》　十大婚姻現實面揭「走不下去」原因　網友分享字字血淚

史上最簡單養生法？中醫師建議「每天放空1～2小時」　摒除雜念其實超有難度

把握週末曬太陽！下週變天「高溫掉10℃」　中部以北都有雨

台南佳里防疫總動員　北門高中機器人展示環境消毒功能最吸睛

全職新手媽太焦慮！「一起身就流鼻血」身心崩潰邊緣…過來人曝克服關鍵

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

「激情惹火紅口罩」美呆...地點曝光

全台最美高校女神！景美「甜美正妹」許悅奪冠

避談台灣　德國在台協會遭洗版　

祥富水產倒閉網喊不意外：吃一次就夠了

突繼承2億！獸醫「成就感莫名消失」

陳冊房產被查封「罰單秒繳」　父親哭了

安全國家台灣排第七！陳時中嚇到

祥富水產突倒閉　員工曝跡象：年初就裁員

在美台人確診　住院自費恐100萬

德收100萬片口罩避談台灣！他驚「311地震捐款翻版」

合夥人搬空整間店！知名網紅咖啡廳歇業

更多熱門

相關新聞

咳嗽遭受「疫」樣眼光！醫曝春天易過敏原因

咳嗽遭受「疫」樣眼光！醫曝春天易過敏原因

時逢春季，不少民眾出現打噴嚏、咳嗽、流鼻水情形，但因疫情時期，在外即便戴著口罩打噴嚏、咳嗽，都容易引起他人的眼神關注，或是過度擔心自身確診。中醫師何昱樺表示，春天鼻過敏特別易發作，所以出現打噴嚏等症狀別過度緊張，應先到醫院就診找出病因。

陸港澳辦批立法會亂象　港律政司長：中央有權提出意見

陸港澳辦批立法會亂象　港律政司長：中央有權提出意見

惱人濕疹癢3年中醫調理半年止癢

惱人濕疹癢3年中醫調理半年止癢

中醫治療類風溼性關節炎嘛A通

中醫治療類風溼性關節炎嘛A通

莎莎港澳銷售額大跌62%

莎莎港澳銷售額大跌62%

關鍵字：

養生中醫香港放空情志發呆大自然

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

快訊／文化大學「1男子陳屍附近草叢」！

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面