史上最簡單養生法？中醫師建議「每天放空1～2小時」　摒除雜念其實超有難度

▲你今天放空了嗎？香港中醫師李宇銘建議每天放空「1～2小時」，減少思慮、讓氣血流暢。

記者萬玟伶／綜合報導

現代人重視養生，往往遵循有機、低GI等飲食方式，好維持健康的身體。但養生不是只靠控制吃進去的東西就好，來自香港的中醫師李宇銘研究、問診多年，臨床發現其實很多疾病的發生與蔓延，都是因為「用錯了身體」！

對於李宇銘來說，正確的「使用身體指南」並非隨心所欲。像是夏天面對炎熱的天氣，許多人總是直覺地猛灌冰水冷飲，甚至大口吃冰，而等到時序入秋，體感溫度略有下降，就急著翻出外套加強保暖防禦。然而養生之道應該是，夏季宜喝熱飲、秋天少穿衣。「從作息、飲食、情志（人的情緒與心理活動）起步，正確使用身體，就避免掉各種傷害與疾病的可能，人體可以重新修復，提升本有的自癒能力！」

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「正確使用身體」也包括了控制自己的情緒所思。一個人若是一直處於負面情緒中，久而久之也會致病，而最基本也極重要的上醫養生法，其實日常生活很簡單就能達成，那就是「放空」。李宇銘認為真正休息，並非只是睡覺，而是在日間工作以外時間，懂得放空、休閒、閒散。「放空是指頭腦放空，都市人的工作大多是腦力勞動，如果頭腦沒有停下來，直接去睡覺還是會做夢難以深層睡眠。放空是要懂得享受『不工作』，休息時什麼事情也不做，包括不看書、看電視、看手機、上網，因為這樣依然還是在用頭腦。要如何放空？」

上醫練習48放空發呆

1.每天抽空至少一、兩個小時，什麼都不做；年老退休者、重病者，宜最少每天三、四個小時。

2.到自然環境去，最理想是郊外、海邊、沙灘，或者公園亦可。天氣不佳時候，找人少的咖啡店、餐廳也可。

3.在安靜的地方坐下來、躺下來，或者緩慢散步亦可，但記得不是運動，而是放鬆身心。不是說不可以運動，而是運動不等於放空，運動屬於另一個時段。

4.頭腦放空，聽聽鳥聲，欣賞景色。如果懂得欣賞花草、自然環境，也覺得喜悅，這就是真的懂得休息了！

李宇銘表示，放空發呆有許多好處，可以幫助頭腦放鬆，促進創意，有助睡眠休息，提升精力，甚至能治百病！當中的主要原因，是放空幫助人減少思慮，氣血就因此流暢。

「人的頭腦就像波濤洶湧的大海，要平靜下來需要時間，如果一下子要你去打坐，你反而會感覺更多煩惱難以平靜。」因此李宇銘建議，「最簡單的方法，就是到大自然去。」看看風景、呼吸空氣、曬太陽、看花草、聽聲音，透過五官的感受，自然環境的氣場，可以快速幫助頭腦平靜下來。至於為什麼要到大自然？在家休息放空行不行？原來，李宇銘建議出外走走的原因是，對許多人來說，在家還會想著收拾打掃、看書工作，尤其家更是家庭主婦的「工作場所」，沒有下班時間，因此抽離家中才容易放鬆。此外，到大自然還有具體的好處，可以幫助我們接連天地之氣，幫助快速平衡體內之氣。

然而，「放空」聽起來超簡單，實際做起來才知道「很有難度」！李宇銘發現，大部分都市人都習慣了工作，不工作反而不自在。「別以為不工作很容易，對某些人來說，要停下來是非常難的事，是另一種刻苦鍛煉！」

《上醫養生法：學會身體使用技巧，邁向終極健康！李宇銘醫師的養生思索與防病練習》

作者：李宇銘

出版社：時報出版

出版日期：2020/04/21

ISBN：9789571381763

