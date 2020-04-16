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未繳1萬8罰鍰名下透天厝遭法拍　檢察官嘆：無能比貪污更可怕

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▲▼ 。（圖／邱雲昌提供）

▲ 針對基隆市陳姓男子積欠1萬8000元交通罰鍰，名下一棟市價約250萬元的3樓透天厝遭法拍賤賣一事，台中地檢署資深檢察官邱雲昌強調「無能比貪污更可怕」。（圖／邱雲昌提供）

記者白珈陽／台中報導

台中地檢署資深檢察官邱雲昌，曾任行政執行署台南、桃園、台中行政執行處長，針對基隆市陳姓男子積欠1萬8000元交通罰鍰，名下一棟市價約250萬元的3樓透天厝，遭行政執行署宜蘭分署強制法拍賤賣一事，邱雲昌建議，執行同仁須加強法學素養、執行方法，以避免類似案件再發生，強調「無能比貪污更可怕」。

陳姓男子長年住在基隆市中山區中山一路上的一處巷弄內，獨力扶養子女及母親，平時因從事建築工作的關係，常在中南部奔波。2016年起陳男因交通違規，被開罰4張罰單總計1萬8千元，但因時常不在家的關係，他完全不知道自己被開罰，怎料2月時就接到通知，因罰單沒繳，名下市價約250萬元的3樓透天厝，已被以135萬的賤價拍賣，同時也要求他立即搬家。

前台大法律系教授陳志龍表示，執行署人員曾找鎖匠進入陳男家中，可發現屋內有電視機、冰箱、冷氣及家具等動產，價值已超過2萬元，高於執行標的1萬8000餘元，捨棄動產查封而改為不動產查封，顯然已構成違法超額查封。

台中地檢署資深檢察官邱雲昌，他於2003年至2011年擔任行政執行署台南、桃園、台中行政執行處處長，期間曾在部務會議中，以「如何建構一支優秀的行政執行團隊」為專題做報導。

邱雲昌強調「無能比貪污更可怕」，他解釋，所謂無能就是欠缺專業能力，甚至毫無專業能力，「試想，行政執行同仁若行政執行法令素養不足，欠缺執行技巧、方法，缺失就會一而再、再而三地發生」。

他說，這些缺失，不是應執行的未予執行，就是不應執行卻橫加執行。應執行而未執行就政府而言是減少財稅收入，此與貪污無異，而不應執行卻予執行，就人民而言是政府強取其財物，與盜匪有何差別？因此不得不慎。

邱雲昌指出，行政執行處於2001年1月1日成立時，當時行政執行官、執行書記官及執行員均未經完整訓練即倉促組成，以致執行公權力，其法學素養、執行方法等普遍不足。相關人員應持續不斷地予以訓練、教育，以提升法學素養及執行方法與技巧。

然而，各種制度仍應與時俱進，因地制宜隨時作適度調整、修正，除持續推動各流程、制度外，也須悉心留意該流程、制度之利弊得失，力求改善至臻完備，並時時研究有無更佳之方法、制度，以利優秀行政執行團隊建立，打造成一支優秀行政執行團隊。

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