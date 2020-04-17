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20人內湖街頭狂砍原因曝！男「渾身血倒路邊」急送醫…仇家殺紅眼衝進急診室

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記者邱中岳、戴若涵／台北報導

台北市內湖區康樂街3月28日凌晨發生一起聚眾鬥毆事件！導火線是其中一方的一名女性友人在網路上遭嗆聲，雙方相約談判，20人在街上大亂鬥。警方獲報到場處理，只見一名男子全身是傷倒在地上，趕緊將他送醫救治，孰料，原本一哄而散的人們，竟跟到急診室外，行徑相當囂張。

▲▼內湖街頭大亂鬥 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼20人在內湖街頭大亂鬥，1男渾身血倒路邊，仇家竟追到急診室。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

內湖分局3月28日凌晨2時14分許，獲報在台北市內湖區康樂街上，發生一起聚眾鬥毆案件，其中更有人遭刀械劃傷，員警到場時，發現群眾已離開現場，僅發現1名犯嫌受傷倒臥路旁，隨即通報119人員協助將傷者護送往三軍總醫院。

隨行護送員警抵達三總醫院戒護時，竟發現有一群可疑人士在急診室聚集、徘徊，隨即通報附近警網前往支援，該可疑人等見到有警察在急診室，這才趁著支援警力抵達前一哄而散。

▲▼內湖街頭大亂鬥 。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據警方調查，整起事件起因是其中一方的女性友人在網路上遭人嗆聲，因而引起兩方人馬糾紛，相約深夜談判，經全面清查循線偵辦，已通知參與聚眾鬥毆雙方犯嫌共20餘人到案說明，全案將依傷害罪及新修正刑法聚眾鬥毆罪，移送臺灣士林地方檢察署偵辦，並持續擴大偵辦，追查是否有其他共犯。

警方表示，刑法新修正第150條已將「公然聚眾」之用語修正為「在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，若攜帶凶器施以強暴脅迫，或造成公眾及往來交通危險，得加重其刑至二分之一，對於暴行鬥毆等違法情事，警方將依法究辦，絕不寬貸，並呼籲民眾與人糾紛應冷靜處理，切勿私行暴力行為，避免觸法。

▲▼內湖街頭大亂鬥 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲支援警力抵達時，群眾已經一哄而散 。（圖／記者邱中岳翻攝）

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