歐洲引渡92名詐欺犯回台受審　全程做足防疫...「裝備上身」

記者邱中岳／台北報導

新冠肺炎（COVID-19)席捲歐洲，但許多台灣人仍冒險在歐洲從事詐騙活動，刑事局幹員從1月開始陸續引渡92名涉嫌詐欺犯罪的嫌疑人回台，其中91人遭羈押，因新冠疫情嚴重，警方引渡期間也加強防疫措施。

警方調查，台灣許多詐騙集團聚集歐洲蒙特內哥羅（黑山共和國），並在該處設立機房以及脈絡，刑事局獲悉後隨即組成專案小組，透過國際警政執法窗口，與蒙特內哥羅警方交換情資，並從1月開始陸續執行攻堅行動。

▲刑事局從1月開始陸續從歐洲引渡92名詐欺嫌疑人返台。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局在1月16日遣返16人、第二梯於2月4日遣返37人、第三梯於2月9日遣返13人、第四梯3月12日遣返8人以及第五梯3月15日遣返18人，共分5梯次遣送回台，並且搗破3處詐騙機房，共計逮捕92人歸案。

▲刑事局與蒙特內哥羅警方配合，逮捕涉嫌在蒙國設立詐欺機房的嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方還查扣手機174支、筆記型電腦24台、平板19部、路由器23台、各國貨幣（美金、歐元、人民幣等）折合新台幣約2百萬元、新台幣現鈔927萬4,200元存摺，總價值高達2千萬台幣。

警方指出，因全球新冠疫情嚴峻，從2月開始引渡境外犯罪嫌疑人回國時，警方也加強防疫作為，除了通知蒙特內哥羅相關單位協助觀察是否有特徵出現，另外引渡時也全程戴口罩、護目鏡以及手套，迄今並未傳出有回台嫌犯以及協助警員有染疫病例。



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