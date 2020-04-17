25歲匪劫80歲嬤2萬！「猛力推倒」頭撞地　火鍋店員落網：我缺錢

記者邱中岳／台北報導

北市1名婦人16日下午3時許，在永樂市場採買後準備離開時，卻遭1名男子尾隨行搶，造成婦人身上2萬多元現金不翼而飛，警方鎖定對象後在三重地區逮人，並在嫌犯的機車椅墊下搜出贓款，訊後依搶奪罪嫌送辦。

▲男子在永樂市場搶奪婦人2萬多元，警方16日於三重火鍋店逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，25歲的張姓嫌犯，在16日下午3時許，獨自在永樂市場徘徊，見80歲的黃姓婦人身上有2萬多元現金，且獨自拉著菜籃並上前尾隨，最後在永樂市場2號出口前強搶婦人後，還將人推倒逃逸。

附近鄰居見到婦人跌倒上前關心，發現婦人遭撞後頭部紅腫，警方獲悉後調閱監視器以車追人，儘管張嫌懸掛口罩在機車車牌上，但監視器仍拍下張騎車逃往三重，隨即前往三重逮人。

▲男子在永樂市場鎖定 1名婦人身懷2萬6千元，尾隨搶奪婦人還把對方推倒後逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方在16日晚上11時許發現張男出現在打工的火鍋店，隨即上前表明身分抓人，並且從嫌犯機車坐墊下起獲得手的2萬多元贓款，並且將人帶回偵訊。

警方調查，男子曾有多項前科，嫌犯到案後則供稱，因為缺錢花用，所以才會在市場尋找目標行搶，而市場攤販表示，常常看到男子在市場出沒，沒想到竟趁強搶買菜的老婦人。

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