梅克爾力挺WHO！川普斷金援　德國外長批：像把飛行員丟下機

▲德國總理梅克爾表態支持WHO。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前表示，將暫停美國對世界衛生組織（WHO）的資助，而歐洲各國皆對此表達不滿。德國總理梅克爾就表示，德國將會盡全力支持WHO；另外7大工業國（G7）成員也一致認為，面對新冠肺炎疫情，必須採用多邊主義措施。

G7在16日舉行視訊峰會，梅克爾（Angela Merkel）在會後透過發言人表示，唯有強而有力且協調一致的國際組織，才能夠戰勝新冠肺炎，因此會全力支持WHO。另外，梅克爾也指出，G7成員國對於非洲國家有特殊責任，必須協助抗疫。

▲英國外相拉布（Dominic Raab）代替首相強生（Boris Johnson）出席會議。（圖／路透）



公開聲援WHO的不僅德國，還有義大利、法國等成員國，皆認為面對新冠肺炎疫情，必須採取多邊主義措施。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）指出，WHO是非常重要的合作組織，「我們意識到有人提出問題，但與此同時，我們必須保持協調、渡過難關，這一點非常重要。」

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）表示，美國欲中斷資金的舉動，如同在飛行途中把飛行員丟下機，「現在質疑WHO的職能跟重要性毫無意義。」馬斯強調，WHO是對抗新冠肺炎大流行的支柱。

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