iPhone SE資費出爐　台星月付599元起、手機0元帶回家

▲新iPhone SE。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

果粉們期盼的iPhone SE資費終於來了，台灣之星宣布，將挑戰市場最低價，凡新申辦/攜碼/續約搭配4G勁速資費方案，月租599起（需搭配指定資費方案），即可享極速上網+網內互打雙飽優惠，手機最低0元。

台灣之星指出，舉凡續約/攜碼申辦，手機專案價最高再折2,000元；搭配月租799元以上隨你講資費方案，除可享前述優惠外，網外/市話再最高送1,200分鐘。此外，只要申辦新款iPhone SE，還可再享最長2年免費5G升級體驗，待5G開台後自由選擇升級時間、線上一鍵開啟，享5G上網+網內語音雙雙吃到飽。

除此之外，來台灣之星預購新款iPhone SE還可享「買貴退差價」，購機不怕買貴，同時享手機「舊機換新機」優惠，無論舊款iPhone、Android手機或刮傷掉漆的手機皆可進行鑑賞與折抵，折抵後最低0元就可帶走新款iPhone SE。

另外，台灣之星T-Club禮程紫星/金星/鑽星VIP續約月租999元(含)以上資費方案，手機專案價依星等最高再折6,000元，金星/鑽星VIP可再享免萬元預繳金禮遇；不僅如此，前述T-Club禮程VIP皆可同享申裝指定加值服務9折優惠，例如申請最熱門的KKBOX綁約型，每月優惠價只要117元(原價129元)及VoLTE好聲音免費升級(原價100元/月)。

▼台灣之星iPhone SE資費。（圖／台灣之星提供）