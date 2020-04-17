母親節iPhone優惠來了　到DE預約新機搭資費、可獲千元指定配件購物金

▲DE母親節優惠來了。（圖／DE提供）

記者邱倢芯／台北報導

德誼數位（DE）母親節優惠開跑，即日（17）起全台門市開放iPhone SE系列新機預約，並推出超犯規優惠：預約iPhone SE系列新機送給媽媽、並攜碼至遠傳指定方案，可獲得千元指定配件購物金，還能豪禮中二選一；若是合購指定殼包、保貼，歡樂享8折優惠，擁有Apple iPhone SE系列，讓媽咪們也能輕鬆成為時尚果粉。

▼DE母親節優惠方案。（圖／DE提供）

德誼數位總經理黃麗容表示，本次新機不論在規格或是價格上都非常符合市場需求及期待，預期新機在銷售上會有相當好的表現；而母親節即將到來，德誼加碼放送好康，搭配指定方案贈送母親節好禮與千元購物金。

另外，同時推出果粉舊換新折抵優惠，以優於官方的回收價格體貼用戶；針對六大Android品牌用戶，更提供舊換新回收價加碼10％購物金好康，歡迎Android用戶現在就加入Apple的行列。

此外，德誼了解果粉們總是對愛機保護有加，推出市場最早的「DE Care兩年期行動裝置保險」，優惠價2,000元起，不再擔心愛機失竊或摔壞。同時，除特別推出購新機加贈1,000元指定配件購物金外，還有搭配指定殼包、或保護貼，合購即享8折優惠，以最好康方式擁抱新機，走在時尚潮流最前端。



全新iPhone SE除了處理器大升級成A13 Bionic，IP67防潑、抗水與防塵外，並支援快速充電與無線充電，手機反應速度更快，一整天滑手機也不怕沒電；同時，新機提供目前經典的白、黑、(PRODUCT)RED三款顏色供果粉選擇。