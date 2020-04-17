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iPhone SE今起開放預購登記　7大電商回饋方案曝光

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▲▼新iPhone SE有黑、白、紅三色可選。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple官網於4/17晚上8點開放預訂iPhone SE系列新機，網購業者也與官方同步展開。（圖／翻攝自Apple官網）

記者洪菱鞠／台北報導

準備入手史上最低價iPhone SE了嗎？Apple官網於今（4/17）晚上8點開放預訂，網購業者也與官方同步開放預購，並祭出獨家回饋、登記抽好禮等各項好康優惠，全力搶攻換機潮，7大電商的活動方案內容也陸續曝光。

東森購物網將於4/17～4/22開放iPhone SE預約登記，會員登記即送獨家600元折價券，開賣當日下單可直接折抵，另搭配各家銀行優惠及支付回饋，最高可享10%優惠，換算可幫荷包精省下2,600元。此外，東森購物網正式簽約成為Apple授權經銷商，成為台灣唯二網購平台全產品授權之銷售通路，消費者除了可以優惠價格購入新機，更多了一份原廠認證保障。

momo購物網祭出預購iPhone SE獨家附贈限量周邊配件之外，凡於4/24前預購並指定刷花旗銀行、匯豐銀行信用卡，單筆分期滿15,000（含）以上登記享1,200回饋；刷momo卡5%回饋無上限。搭配台灣大哥大門號申辦月租費1,399元、30個月方案，最高回饋momo幣16,500元，加總最高回饋17,700元，相當於手機0元起入手。

Yahoo奇摩購物中心推出即日起至4/22前搶先登記預約iPhone SE，不僅可優先取得4/24首波搶購資格及開賣推播通知，再抽加碼BONE頸掛手機綁；4/24～5/3下單購買，則有機會以1元將新機帶回家，共抽出3名幸運得主，4/20～4/30刷花旗信用卡消費滿1萬元再送1000超贈點，購買舊機也同步享千元降幅優惠。

Yahoo奇摩超級商城「神腦生活官方旗艦店」iPhone SE系列新機，同樣與官方同步開放預約，購買新機滿百元送1超贈點、加碼再送包膜優惠券，刷匯豐及日盛信用卡最高送1500刷卡金、刷Yahoo聯名卡再享3％回饋；此外，針對舊機也同步推出iPhone 11降價千元活動。

蝦皮購物主推於指定期間在活動頁面下單，除了可享300元蝦幣回饋，搭配「線上手機回收」再領最高1,500元購機補助，刷指定信用卡最多可省2,000元，買下來最高省3,800元。此外，下單後於活動頁完成登記，即享1元空氣清淨機登記資格，只需花一個銅板，就能把Honeywell空氣清淨機帶回家。

生活市集推出iPhone SE系列限量預約、免運開跑，購買128G或256G，刷凱基銀行信用卡單筆分期消費滿15,000元，享限量1,000元刷卡金；若想下單64G，刷花旗銀行信用卡累積消費滿10,000元，享500元刷卡金。另外，平台同步上線「全站限時回饋8%集集點」活動，凡於4/17 20:00～22:00預約新機，再享購物金額8%集集點回饋，最高可獲得500點集集點，1點可抵1元，加總起來等於最多可再賺價值1,500元回饋。

friDay購物針對iPhone SE新機預購回饋，目前以4月份信用卡活動為主，包括累積分期滿25,000送1,500元、分12期加碼送300元，兩者皆需登錄，刷永豐現金回饋JCB晶緻卡則享回饋800元，若再滿足分期門檻，最高可享2,600回饋。4/24正式開賣後，將再推出新一波優惠方案。

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