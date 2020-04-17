中華電信iPhone SE資費來了　月付999元蘋果新機0元帶走！

▲新iPhone SE。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信今（17）日釋出了iPhone SE資費，用戶只要月繳999元（含）以上，搭配行動VIP最高再折5,000元，就能以0元專案優惠價，將全新iPhone SE 64GB帶回家（30個月租期），並享行動上網吃到飽、最大網內免費講，及享銀行刷卡6期0利率優惠。

這次中華電不開放新機預購、預約活動，而是直接於109年4月24日起於中華電信網路門市及全台500餘間指定服務據點正式開賣。

另外，為讓客戶能夠輕鬆保護心愛的新機，凡申辦iPhone全系列機型加購AppleCare+行動裝置保險服務，享Hami Point回饋10%。申辦iPhone SE加購AppleCare+ 只要3,100元，即贈310點優惠。Hami Ponit 1點等於1元，點數可用於4大超商及折抵電信帳單等。

此外，果迷最喜愛的Airpods Pro 享限時特價7,490元（原價7,990元）；AirPods耳機搭配無線充電盒限時特價5,490元（原價6,490元），活動時間自109年4月24日起至109年5月31日止。

▼中華電信新iPhone SE大4G購機方案。（圖／中華電信提供）