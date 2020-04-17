魔術假鈔騙很大！台東小貨車駕駛沿路買檳榔換真鈔多家遭殃

▲▼假鈔上雖印有「魔術銀行」字樣，但與真鈔極為相似，若不仔細比對很容易被矇騙受害。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東兩名男子駕駛一輛小貨車日前持魔術假鈔沿路購買檳榔，換取真鈔後立即駛離現場繼續行騙，短短數小時內多家檳榔攤受害，攤商不甘被騙在臉書上PO文，請同業小心受騙，案經台東警方偵辦，鎖定沙姓及白姓2名嫌疑人迅速於隔日緝捕到案。2嫌依刑法行使偽造貨幣、詐欺罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。

台東警察分局9日、10日接獲多起報案，有多家檳榔攤遭人持千元偽鈔交易受騙，損失金額從數百元到數千元不等，並在臉書貼文提醒同業提高警覺，引發諸多商家高度關注。

警方受理後經豐里派出所員警偵蒐，發現2名犯嫌駕駛一台黃色小貨車，從卑南地區經太平再到市區中華路段上，沿路向多家檳榔攤以同樣手法消費，在店員找完錢後隨即駛離現場，在短短幾個小時內就有多家檳榔攤遭騙受害。經追查、埋伏，警方終於在11日將沙姓及白姓2名嫌疑人緝捕到案，讓市區商家鬆了一口氣。

▲▼2名嫌犯駕駛黃色小貨車，沿路向多家檳榔攤消費換取真鈔後，隨即駛離現場。

警方調查發現，2人犯案手法是由沙嫌駕駛小貨車，再由白嫌交付千元偽鈔給受害店家，其所使用的千元偽鈔均印有「魔術銀行」、「魔術鈔票」等字樣，甚至印有偽造的鈔票編碼，跟普通中央銀行印製的千元鈔票極為相似，若不仔細比對很容易被矇騙受害。

其中受騙商家表示，經營4家檳榔攤多年，還是頭一次遇到有人這麼明目張膽的使用假鈔消費行騙，同業聽聞此事也都人心惶惶，萬分感謝員警積極破案，避免再有商家因此受害。

台東警察分局表示，依刑法第195條及196條規定：偽造、變造或是行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，都是犯罪，呼籲大家還是不要貪小便宜，務必拒絕偽鈔偽幣，如有發現或不小心取得，也請立即向警察機關通報。

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