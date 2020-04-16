　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

囂張！小貨車駕駛持「魔術假鈔」橫行台東市區　行騙檳榔攤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 以假亂真的魔術假鈔。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 以假亂真的魔術假鈔。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東警分局日前接獲多起報案指轄區內的檳榔攤遭人持千元偽鈔交易受騙，損失金額從數百元到數千元不等，並在臉書貼文提醒同業提高警覺，引發諸多商家高度關注，後經豐里派出所員警偵蒐後，發現2名犯嫌乘坐黃色小貨車，從卑南地區經太平再到市區中華路段上，沿路向多家檳榔攤以同樣手法消費，在短短幾個小時內就有多家檳榔攤遭騙受害。

▼ 2名犯嫌乘坐黃色小貨車，從卑南地區經太平再到市區中華路段上，沿路向多家檳榔攤以同樣手法消費 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 2名犯嫌乘坐黃色小貨車，從卑南地區經太平再到市區中華路段上，沿路向多家檳榔攤以同樣手法消費 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

經派遣專人追查，終在11日將沙姓及白姓2名嫌疑人緝捕到案，讓市區商家鬆了一口氣。2人犯案手法，是由沙嫌駕駛小貨車，再由白嫌交付千元偽鈔給受害店家，所使用的千元偽鈔均印有「魔術銀行」、「魔術鈔票」等字樣，甚至印有偽造的鈔票編碼，全案經警詢後將2嫌依刑法行使偽造貨幣、詐欺罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。

受害店家表示，在台東地區經營4家檳榔攤多年，頭一次遇到有人這麼明目張膽的使用假鈔消費，同業聽聞此事也都人心惶惶，因此萬分感謝員警積極破案，避免再有商家因此受害。

台東警分局表示，依刑法第195條及196條規定：偽造、變造或是行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，都是犯罪，呼籲大家還是不要貪小便宜，務必拒絕偽鈔偽幣，如有發現或不小心取得，也請立即向警察機關通報，共同維護社會治安。

►對抗病毒看這裡

ET快訊
迷客夏慶祝0確診！名字與「這2字同音免費喝」　限時4小時
入手最新iPhone SE！五大電信預購、開賣方案看這裡
北台灣「高溫暴跌10℃」時間點出爐！週末防午後雷雨
藥局、衛生所「週日休息」不賣口罩！這禮拜天開始實施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

替楊秀慧站台　謝龍介：替郭茂林繼續服務玉田

企業捐贈防護納離水1萬公升　助苗警第一線防疫

住宅火警警報器奏功　台南佳里商店火警2人成功逃生

慈濟54周年祈福　50國家地區7種語言同步共修

囂張！小貨車駕駛持「魔術假鈔」橫行台東市區　行騙檳榔攤

黃偉哲主動出擊北上板橋賣鳳梨　30分賣3千箱創銷售奇蹟

推動外勞社區警政有功所長+破獲大量槍毒小隊長　雙雙獲頒「周哥鐵馬獎」

台南假援交真詐財案層出不窮　北區開元派出所短短4個月攔阻12件

《IN新竹》討論市場學　邀厝邊相揪迺菜市仔

提升防疫能力　善化警友辦事處捐N95口罩並頒破案獎金

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

替楊秀慧站台　謝龍介：替郭茂林繼續服務玉田

企業捐贈防護納離水1萬公升　助苗警第一線防疫

住宅火警警報器奏功　台南佳里商店火警2人成功逃生

慈濟54周年祈福　50國家地區7種語言同步共修

囂張！小貨車駕駛持「魔術假鈔」橫行台東市區　行騙檳榔攤

黃偉哲主動出擊北上板橋賣鳳梨　30分賣3千箱創銷售奇蹟

推動外勞社區警政有功所長+破獲大量槍毒小隊長　雙雙獲頒「周哥鐵馬獎」

台南假援交真詐財案層出不窮　北區開元派出所短短4個月攔阻12件

《IN新竹》討論市場學　邀厝邊相揪迺菜市仔

提升防疫能力　善化警友辦事處捐N95口罩並頒破案獎金

防疫罰款還有77件1124萬未繳！4名百萬大咖遭境管…訴願分期頻出招

不斷更新／蘇智傑首局砲轟王溢正　統一1比0領先樂天

替楊秀慧站台　謝龍介：替郭茂林繼續服務玉田

跟進台積電加碼投資　四家半導體供應鏈斥資逾172億元擴產

ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄥˊ們快看過來！高雄餐廳4/30前請吃飯

先探／謝金河：恐懼與貪婪在一念之間

德收100萬片口罩避談台灣！他直呼「311地震捐款翻版」...神轉回憶感人後續

0元入手iPhone SE　3大網購與蘋果官網同步開放預購

彭博：Sony調降PS5今年度出貨量　原因是擔心市場對高售價的接受度

逃逸畫面曝！猖狂黑衣男永樂市場內劫財　推倒80歲嬤「口袋強挖8千元」

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

拒繳202萬元所得稅李女被管收

大智路通工程今拆大樓　盧秀燕：台中歷史性一刻

不補助老人健保　民眾多付5千元

竹市藥局兒童口罩販售增量3倍　開地圖一秒辨尺寸

澎湖全解除檢疫　曝80天緊張過程

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

高雄女疑門縫灌毒「殺狗」！網見影片氣炸

一家四口偷跑重罰170萬　確診夫妻超委屈

防疫　彰化國民黨團：現金跟口罩

騎電動機遊霧台電力不足　警協助充電救援

台南防疫關懷包供應充足

黃偉哲主動出擊北上板橋賣鳳梨

白河警加強取締砂石車超載

台南假援交詐財案4個月攔阻12件

更多熱門

相關新聞

ATP主席盼8月能重啟賽季

ATP主席盼8月能重啟賽季

新冠肺炎疫情全球肆虐，國際各大體育賽事都停擺，ATP（職業網球聯合會）、WTA（國際女子網球協會）更將ATP、WTA各巡迴賽都將繼續停賽至7月13日。ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）除了支持法網延期，更希望新賽季可以在8月重新開始。

影／誆騙網友買手機　男以假鈔行騙被抓包

影／誆騙網友買手機　男以假鈔行騙被抓包

疑以千元假鈔購物換真鈔

疑以千元假鈔購物換真鈔

即／法網延期到9月！首項網壇四大賽受衝擊

即／法網延期到9月！首項網壇四大賽受衝擊

鎖定外幣匯兌狂詐2千萬！他整捆鈔票只有上下是真的

鎖定外幣匯兌狂詐2千萬！他整捆鈔票只有上下是真的

關鍵字：

假鈔法網偽鈔

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

新iPhone SE終於亮相

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

慶二度0確診！超商限時咖啡買1送1

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

貼圖限時免費快下載！　LINE超可愛「熊大健康防疫貼圖」上架

分手羅志祥傳5周…周揚青突PO：來剪髮！

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面