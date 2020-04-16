囂張！小貨車駕駛持「魔術假鈔」橫行台東市區　行騙檳榔攤

▲ 以假亂真的魔術假鈔。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東警分局日前接獲多起報案指轄區內的檳榔攤遭人持千元偽鈔交易受騙，損失金額從數百元到數千元不等，並在臉書貼文提醒同業提高警覺，引發諸多商家高度關注，後經豐里派出所員警偵蒐後，發現2名犯嫌乘坐黃色小貨車，從卑南地區經太平再到市區中華路段上，沿路向多家檳榔攤以同樣手法消費，在短短幾個小時內就有多家檳榔攤遭騙受害。

▼ 2名犯嫌乘坐黃色小貨車，從卑南地區經太平再到市區中華路段上，沿路向多家檳榔攤以同樣手法消費 。（圖／記者楊鈞典翻攝）





經派遣專人追查，終在11日將沙姓及白姓2名嫌疑人緝捕到案，讓市區商家鬆了一口氣。2人犯案手法，是由沙嫌駕駛小貨車，再由白嫌交付千元偽鈔給受害店家，所使用的千元偽鈔均印有「魔術銀行」、「魔術鈔票」等字樣，甚至印有偽造的鈔票編碼，全案經警詢後將2嫌依刑法行使偽造貨幣、詐欺罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。

受害店家表示，在台東地區經營4家檳榔攤多年，頭一次遇到有人這麼明目張膽的使用假鈔消費，同業聽聞此事也都人心惶惶，因此萬分感謝員警積極破案，避免再有商家因此受害。

台東警分局表示，依刑法第195條及196條規定：偽造、變造或是行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，都是犯罪，呼籲大家還是不要貪小便宜，務必拒絕偽鈔偽幣，如有發現或不小心取得，也請立即向警察機關通報，共同維護社會治安。

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