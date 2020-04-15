開600萬瑪莎拉蒂載女友買星巴克！校門前撞翻貨車...輔大生嚇傻：我綠燈直行耶

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名輔大生中午下課時，開著瑪莎拉蒂名車，載女友要去買星巴克，未料才綠燈起步，就撞上一部搶黃燈的小貨車，小貨車當場翻覆，還波及在旁邊停等紅燈的2機車騎士，幸好送醫無大礙，輔大生車禍後也嚇傻，頻向警方說：我綠燈直行耶！整起事故造成中正路大塞車，經疏導30分鐘才恢復交通。

▼路口監視器拍下小貨車違規 。（圖／記者陳以昇翻攝）

15日中午12時許，新莊區輔仁大學前，52歲黃姓男子駕駛小貨車從福營路右轉中正路時，疑似為了搶快，在閃黃燈時加速強行穿越中正路，剛好21歲王男開著白色瑪莎拉蒂跑車綠燈直行，直接撞上小貨車尾，小貨車當場翻覆，還波及旁邊待轉區停等紅燈的22歲徐姓機車騎士、21歲李姓女乘客。

▲從瑪莎拉蒂車上行車記錄器看，號誌已經綠燈，小貨車明顯違規 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，王男是輔仁大學學生，中午下課時，開著價值600萬元的白色瑪莎拉蒂Quattroporte 4門跑車，載著女友要去星巴克買咖啡，2人行經中正路514巷停等紅燈，才剛變綠燈起步直行時，竟遇到搶黃燈小貨車，女友被突如其來事故嚇到尖叫。

▼小貨車被撞翻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

機車騎士徐男及李女經緊急送往新泰醫院救治後沒有大礙。整起事故造成輔仁大學前中正路交通陷入雍塞，回堵車流長達2公里，經轄區警方協助疏導，30分鐘後才恢復順暢，詳細肇事原因待警方調查釐清。

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▼價值約600萬瑪莎拉蒂車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）