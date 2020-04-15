　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開600萬瑪莎拉蒂載女友買星巴克！校門前撞翻貨車...輔大生嚇傻：我綠燈直行耶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名輔大生中午下課時，開著瑪莎拉蒂名車，載女友要去買星巴克，未料才綠燈起步，就撞上一部搶黃燈的小貨車，小貨車當場翻覆，還波及在旁邊停等紅燈的2機車騎士，幸好送醫無大礙，輔大生車禍後也嚇傻，頻向警方說：我綠燈直行耶！整起事故造成中正路大塞車，經疏導30分鐘才恢復交通。

▼路口監視器拍下小貨車違規 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼從瑪莎拉蒂車上行車記錄器看，號誌已經綠燈，小貨車明顯違規 。（圖／記者陳以昇翻攝）

15日中午12時許，新莊區輔仁大學前，52歲黃姓男子駕駛小貨車從福營路右轉中正路時，疑似為了搶快，在閃黃燈時加速強行穿越中正路，剛好21歲王男開著白色瑪莎拉蒂跑車綠燈直行，直接撞上小貨車尾，小貨車當場翻覆，還波及旁邊待轉區停等紅燈的22歲徐姓機車騎士、21歲李姓女乘客。

▲▼從瑪莎拉蒂車上行車記錄器看，號誌已經綠燈，小貨車明顯違規 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲從瑪莎拉蒂車上行車記錄器看，號誌已經綠燈，小貨車明顯違規 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，王男是輔仁大學學生，中午下課時，開著價值600萬元的白色瑪莎拉蒂Quattroporte 4門跑車，載著女友要去星巴克買咖啡，2人行經中正路514巷停等紅燈，才剛變綠燈起步直行時，竟遇到搶黃燈小貨車，女友被突如其來事故嚇到尖叫。

▼小貨車被撞翻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 新莊輔大瑪莎拉蒂車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

機車騎士徐男及李女經緊急送往新泰醫院救治後沒有大礙。整起事故造成輔仁大學前中正路交通陷入雍塞，回堵車流長達2公里，經轄區警方協助疏導，30分鐘後才恢復順暢，詳細肇事原因待警方調查釐清。

他奶奶的美麗小秘訣

▼價值約600萬瑪莎拉蒂車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 新莊輔大瑪莎拉蒂車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
開600萬瑪莎拉蒂載女友買星巴克撞翻貨車！輔大男嚇傻：我綠燈
熊熊「0857特斯拉新歡男」富二代身分起底！比中指用胸肌撞人
WHO稱與台長期交流！與會專家揭「歧視證據」狂打臉：笑死人了
狠殺「小燈泡」竟逃死！王景玉無期徒刑定讞
最新2確診足跡曝光　「明知故犯條款」網困惑：海龜沒事我們費用
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

運用報廢消防水帶打造無人機訓練場　提升台南科技救災戰力

開600萬瑪莎拉蒂載女友買星巴克！校門前撞翻貨車...輔大生嚇傻：我綠燈直行耶

男女直播主從網路激戰到客運站　「男噴女檳榔汁」女直接揮拳

監獄女高官養「閨蜜法師」負債4300萬！「偽造證明」詐貸地下錢莊下場曝

快訊／狠殺「小燈泡」逃死！　王景玉無期徒刑定讞

假人頭買雙B詐車貸　高雄男3年經手35車狠撈2千萬

颱風過境「造謠台南淹水」救韓國瑜！韓粉被法辦仍不悔悟…判決結果出爐

華中橋追撞拋錨小貨車　酒駕男辯：我只有吃薑母鴨

彰化男到潮間帶挖蛤　「半身陷入」完全拔不出！海巡出動挖土機

機車輕微碰撞倒地2秒成火球　專家看影片說話了：2關鍵造成　

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

兒子要急診！心急男頻闖紅燈違規 暖警攔查...下秒「霸氣開道」幫送醫

運用報廢消防水帶打造無人機訓練場　提升台南科技救災戰力

開600萬瑪莎拉蒂載女友買星巴克！校門前撞翻貨車...輔大生嚇傻：我綠燈直行耶

男女直播主從網路激戰到客運站　「男噴女檳榔汁」女直接揮拳

監獄女高官養「閨蜜法師」負債4300萬！「偽造證明」詐貸地下錢莊下場曝

快訊／狠殺「小燈泡」逃死！　王景玉無期徒刑定讞

假人頭買雙B詐車貸　高雄男3年經手35車狠撈2千萬

颱風過境「造謠台南淹水」救韓國瑜！韓粉被法辦仍不悔悟…判決結果出爐

華中橋追撞拋錨小貨車　酒駕男辯：我只有吃薑母鴨

彰化男到潮間帶挖蛤　「半身陷入」完全拔不出！海巡出動挖土機

機車輕微碰撞倒地2秒成火球　專家看影片說話了：2關鍵造成　

全台首創「虛擬超市」！foodpanda：提供7天鑑賞期退換貨、有望推自有品牌

郭台銘睽違8個月再加碼　3月砸27億買進鴻海持股

驚爆同居小14歲師弟！張雁名樂當叔叔「3男2貓生活照」曝光

青春露、金盞花化妝水超低價！手刀衝「經典特賣」　 連續7天不間斷

4月底最美！宜蘭最美賞螢地「頭城農場」　感受青色星星漫天飛舞

著系服外出引側目！他好奇：畢業後還會穿嗎　多數人曝「共同使用時機」

IMF估台灣經濟成長「負4％」　龔明鑫：不可能！

玩具掉在泳池裡...怕水阿金嚇到後退2步　哭著找馬麻：救命！

幼稚園女老師不滿工資太低　「甜粥中投毒」洩憤…5歲男童無辜喪命！

龔明鑫爆氣！轟國民黨：月收20萬者「我們要紓他什麼困？」

基隆河畔散步驚見「紅衣浮女」！情侶嚇傻...警消靠近就飄走

社會熱門新聞

1刀破心致死　「小鄭容和」隨機殺人起訴

郵局經理投資期貨失利　用魔術鈔票A走6百萬

新莊輔大前車禍瑪莎拉蒂車頭全凹…貨車側翻滑行

通緝犯拒捕開車撞警！警開槍打中手臂

少年沈迷手遊月砸萬元　遭母斥責後墜7樓不治

為飛機餐踢傷空姐　翁一人對陣4警

直擊酒店妹祕密基地　她們怒吼：要我們去死嗎？

終生獻身當道主的新娘　荒唐仙女手冊曝光

我不打女人！小鄭容和隨機殺路人

創仙女班誘信徒獻身　少龍爆淫亂黑歷史

即／狠殺「小燈泡」逃死！　王景玉無期徒刑定讞

新店傢俱工廠大火！　警消尋獲一焦屍

「蠟化女屍」超毛靈異真相曝…民俗專家：冤氣很重

開瑪莎拉蒂載女友買星巴克撞翻貨車　輔大生嚇傻：我綠燈直行

更多熱門

相關新聞

追撞拋錨小貨車　酒駕男：我只有吃薑母鴨

追撞拋錨小貨車　酒駕男：我只有吃薑母鴨

14日晚上10時許，北市1名男子駕駛自小客車行經華中橋時，因未注意前車狀況，不慎撞上前方拋錨的自小貨車，整台小貨車遭撞擊後衝向路旁人行道欄杆，警方到場對自小客車駕駛進行酒測，發現酒測值達0.11。

花蓮機車自撞路邊小貨車　無照騎士不治

花蓮機車自撞路邊小貨車　無照騎士不治

Novitec改裝616匹Levante Trofeo

Novitec改裝616匹Levante Trofeo

花蓮騎士自撞路邊小貨車　全身骨折送醫不治

花蓮騎士自撞路邊小貨車　全身骨折送醫不治

小貨車撞左轉砂石車　駕駛送醫亡

小貨車撞左轉砂石車　駕駛送醫亡

關鍵字：

輔大瑪莎拉蒂小貨車

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

何妤玟產後暴肥10kg遭尪偷拍「走山照」

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面