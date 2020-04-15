公車司機「突停車離開座位」！　下秒「天使舉動」暖翻整車乘客：謝謝你

▲公車示意圖。（圖／記者劉維榛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

不僅是第一線人員和官員，防範新冠肺炎是每個人責任。女網友近日發文，表示自己搭公車到一半時，司機大哥突然在某站停下、並且離開座位，沒想到下秒天使般的舉動瞬間暖翻全車人。貼文一出，網友們也紛紛建議原PO告知公司或是市府，以表揚這位司機先生。

一名女網友在Dcard上發表一篇以「謝謝你，公車司機！」為名的文章，她表示自己14日搭著公車，司機開了一會兒，就突然在某一站停下車、離開座位。

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原PO為以為司機先生是想要臨停上廁所，沒想到對方卻是拿著酒精和衛生紙開始消毒博愛座。原來司機先生發現，方才有位乘客上車時口罩完全沒戴好，還不停咳嗽，於是他只好找個適當的地方停車稍微消毒一下。

▲司機自動拿酒精消毒座位。（圖／記者周宸亘攝）

「真的好感動！溫暖了車上所有的乘客！」原PO表示，司機先生一天要接觸到不少乘客，風險實在不小。而司機大哥最後還向乘客道歉「耽誤到大家時間」，清潔座位完畢也不忘消毒自己的雙手，讓原PO直呼「謝謝你！辛苦了！」

司機暖舉曝光後，網友們紛紛大讚一番，「好天使的司機啊」、「有辦法表揚他嗎」、「我昨天搭611也遇到可愛的司機」、「台北市民專線表揚，如果審核過可能會有獎金」、「國外真的有公車司機就這樣，因為乘客都不戴口罩，後來中鏢就走了」。

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