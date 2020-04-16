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台南關廟小五女童被狗追狂奔猝死案　飼主「過失致死」判6個月

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▲台南關廟一名小五女童，因被狗逐吠而驚奔逃而猝死，台南地院將吳姓飼主以過失致死罪判刑6月。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南關廟一名小五女童，因被狗逐吠而驚奔逃而猝死，台南地院將吳姓飼主以過失致死罪判刑6月。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南關廟區小五黃姓女童，2018年7月27日上午要到學校參加夏令營途中，被吳姓鄰居黑狗追趕奔跑後，陳屍在附近空地上，案經法醫解剖鑑定，係因被犬隻追逐受驚嚇及右心室擴大心肌病變，引發心因性休克而死亡，認女童死因與黑狗追逐具有相當因果關係，台南地院依過失致死罪將飼主吳男判刑6月，可易科罰金。

台南關廟一名小五女童，2018年7月27日上午未到校參加暑期輔導課程，校方通報家長報警協尋，不料卻在住家附近一處空地，找到女童趴臥在地已無生命跡象，疑遭狗追逐受驚而導致休克猝死。

檢警調查，吳姓男子在關廟區住處飼養1隻黑狗，飼養期間本應注意對所飼犬隻適當的管束或採取必要的防護措施，以防黑狗自行脫離該住處範圍，致影響行經路人的安全，2018月27日8時39分，竟疏未注意，任黑狗自由走動。

▲台南關廟一名小五女童，因被狗逐吠而驚奔逃而猝死，台南地院將吳姓飼主以過失致死罪判刑6月。（圖／記者林悅翻攝）

當時適逢黃姓女童及同學步行經過住處門前，欲前往學校上課，黑狗突然衝出追逐，女童一時驚嚇而拔腿狂奔，先沿深坑2街奔跑38.4公尺，再左轉該街68巷奔跑26.4公尺，經該巷10號前右轉奔跑進入無尾巷，最終倒臥在距離巷口25.8公尺處猝死。

警方調閱女童上學必經途徑的監視畫面，發現女童離家走約30公尺的吳姓鄰居家前時，一隻鄰居飼養的黑狗出來吠逐女童約10公尺，黑狗追到巷口即停止返回，女童則疑似繼續奔跑，直到趴臥在距離巷口約20公尺的一處空地上，期間監視畫面無其他可疑人車經過。

吳姓飼主則主張，如果黃姓女童不要走那條路，狗就不會跑出來，吳男並具狀抗辯，黑狗追逐一定距離即停止，黃姓女童奔跑移動約90公尺，3分之2以上距離並無黑狗追逐，她轉入無尾巷後並無錄影畫面，無法排除其他造成死亡事故的可能因素。

檢察官7月31日下午進行解剖，經法醫研究所解剖鑑定報告指出，女童下巴、雙側膝蓋、左手肘挫傷、左鼻旁挫傷及瘀青痕等傷害，且遭犬隻追逐而受驚嚇及右心室擴大心肌病變，導致心肌炎並引發心因性休克而死亡。報告提到「研判若無遭犬追吠之導因導致驚嚇過程，死者應尚存活」。

台南地院依法醫報告認為，女童死亡結果與遭吳姓飼主所飼黑狗追逐，兩者間具有相當因果關係，且依據女童同學等人證述，及女童奔跑及最後倒地路線、路口監視器畫面，認事證明確，吳男應就死亡結果應負過失責任。

台南地院合議庭認為，遭犬隻追逐而致死的案例很罕見，飼主吳男在情感上難以接受，爭執其因果關係，雖可理解，但在證據上，兩者的因果關係並無疑義；身為飼主對於黑狗有管束責任，斷無歸咎於女童行經該路段始遭黑狗追逐的道理，且女童母親所受傷痛至深，至今難以平復，同時考量吳男年歲已高，身體狀況不佳等情狀，判處6月徒刑，可易科罰金。本案可上訴。

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