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補助美意被曲解？觀光紓困「保障8成薪」　高雄漢來全面減薪18％

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▲▼立法院院會 總質詢 蘇貞昌 環保署長張子敬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌拍板，紓困觀光人員。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光產業大受打擊，交通部觀光局祭出紓困補助方案，只要企業未放無薪假、未減薪、減薪未達2成，符合任一種就可請領補助，每人每月最多可補2萬元。不過紓困要點定案後，傳出高雄漢來飯店原本不減薪，突然宣佈全面減薪18％，遭質疑是鑽補助漏洞。

漢來飯店表示，經幹部的研議下提出全員減薪18%，並取得全體同仁一致認同，同舟共濟渡過這波史無前例的疫情風暴。另提供無息貸款所減薪資之八成給有需要的員工，留職停薪的員工也每人每月提供5000元的生活津貼，並代支付勞健保規費。

請繼續往下閱讀...

觀光局4月16日發布施行「交通部觀光局辦理觀光旅館業及旅館業員工薪資補貼要點」，針對客房住用率或總營業收入較去年衰退達5成的旅館業者，依實際在職且未採勞動部減班休息補助方案、未減薪或減薪未達2成之員工人數及減薪前之薪資為基準，補貼每人每月薪資40%，最高2萬元，共3個月，並要求受領補助的業者「須維持營業且3個月內不得資遣員工、停業或歇業」。

▲▼饒河夜市人潮大不如前。旅客,觀光客,觀光,國旅,夜市,陸客,新冠肺炎。（圖／記者李宜秦攝）

▲疫情衝擊，饒河夜市人潮大不如前。（圖／記者李宜秦攝）

方案發布後，有部分業者誤會要點條文定義，觀光局特別補充說明，此條文係包含3種態樣：未採勞動部減班休息補助方案、未減薪、減薪未達2成，符合其中任一種均可申請。

觀光局表示，員工薪資補助方案之目的，在鼓勵業者在營收大幅衰退的時候，儘量不要裁員，減少讓員工減班休息，萬不得已為了企業存活而需與員工協議減薪時，減薪的幅度也不要超過2成，以維持員工的生計與家庭不要出問題，保障員工可有8成薪水。

觀光局表示，該要點釋出後，本來部分飯店要裁員或大量資遣，因而都未執行，等待此一方案之推動，故政府推動的這項政策是業者需要的紓困項目，有業者也表示十分支持「政府顧企業、企業顧員工」之作法。

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