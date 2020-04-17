三天兩度零確診！Yahoo首頁曝「藏頭詩亮點」…老粉絲驚喜：這麼用心

▲用新聞標題排成藏頭詩。（圖／翻攝自PTT）



記者黃可昀／綜合報導

台灣三天內兩度零確診，圓山大飯店、101等知名景點外牆都亮起燈號來慶祝。入口網站「Yahoo奇摩」也跟上這一波慶祝潮，低調地玩起了藏頭詩，在16日當天選了5則新聞當作焦點，每則新聞第一個字依序排下來剛好成為「今天零確診」，讓網友看了相當驚喜。

一名網友在PTT表示，他16日使用Yahoo電腦版時，點選首頁的焦點新聞區塊，介面看似與平常沒兩樣，仔細看新聞標題才驚覺，5則新聞標題第一個字串起來竟然是「今天零確診」，趕快截圖PO文問大家，「是有在玩偷藏頭嗎？」

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網友回應，「yahoo玩藏頭已經不是第一次」、「yahoo其實也挺用心的啊」、「Yahoo沒啥人用，還這麼用心玩藏頭喔～」、「yahoo不搜尋用來看新聞很棒啊XD」、「嗚嗚時代眼淚」。

▲圓山大飯店外牆的ZERO。（圖／記者湯興漢攝）



據了解，台灣14日第一次出現零確診時，圓山大飯店當晚利用夜間點燈，在外牆亮起了大大的「ZERO」，於網路上掀起一片討論聲浪，也激發防疫、醫護人員們士氣。兩天後，16日再度出現零確診，圓山大飯店二度亮起「ZERO」，高雄福華飯店、高雄漢來飯店也陸續點亮燈號，南北呼應的模樣引發眾人共鳴，成為防疫期間最美的城市風景。

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