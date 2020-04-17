防疫！東管處10戶外景點控管車流　室內採單一出入口控管人流

▲▼東管處呼籲，請民眾在各景區保持社交距離相互保障防疫安全，同時做好自我防護。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

東部海岸國家風景區管理處配合防疫，已於10日起在著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，遊客較多的重要據點分為戶外及室內場地實施入園人數控管，避免引發疫情擴散維護遊客安全。





東管處表示，小野柳、加路蘭、水往上流、三仙台、石梯坪、秀姑巒溪、都歷、八仙洞及北回歸線等10處戶外景區將以停車數控管人流，當景區內停車格位停滿時，即禁止遊客車輛進入，待停車場有空位時，再開放進入，並嚴禁景區外之違規路邊停車，且已協請警察單位加強路邊違規停車取締工作。

另室內場地部分，小野柳、三仙台、八仙洞、都歷、奚卜蘭、秀姑巒溪、花蓮、綠島等8處遊客中心及成功海洋環境教室、月光小棧、努瓦里岸文化劇場等3處室內空間場館實施單一出入口及入館人數管制，當入館人數達各場地上限時，將暫停開放入館。綠島朝日溫泉區亦採單一出入口管制，同時段單一時間以250人為上限。



東管處呼籲遊客，防疫期間請配合相關管制措施，進入該處室內空間，請戴口罩及量測體溫，平時勤洗手，做好個人防疫措施，保持社交安全距離室外1公尺、室內1.5公尺，如遇景點入園（館）人數管制，請配合現場工作人員管控引導，稍候進入或先安排前往其他景點。

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