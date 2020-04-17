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復工如何落實防疫？　張文宏：坐討厭的同事旁邊

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▲▼張文宏。（圖／翻攝微博）

▲張文宏畢業於上海醫科大學醫學系醫學專業，2000年獲得復旦大學博士學位。（圖／翻攝微博）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著大陸各地的封城禁令解除後，部分企業已經開始復工，逐漸步上疫情爆發前的生活軌道，但大陸官員擔心，近期境外移入的確診病例激增，可能會再次加深疫情的影響力。對此，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏指出，上班族在工作時應該要坐在討厭的同事旁邊，這樣就可以確保適當的「社交距離」。

張文宏15日下午透過線上方式與在歐中資企業、華人華僑、留學生談話時建議，上班族在工作期間盡量多聽少說話，以減少傳播新冠肺炎的風險，「你看到進公司後不曾說話的人，應該要嘗試坐他旁邊，不然也可以坐在討厭的同事旁邊。」

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲武漢市17日修正疫情資訊，確診病例增至50333例。（圖／路透社）

會議上有人向張文宏提問，輕症轉重症的比例是多少？基於這種情況，如何做能夠減少輕轉重和增加自癒的概率？對此張文宏回應，輕症轉為重症最主要的原因，就是極度缺乏營養，關鍵就在於充分的能量可以產生抗體，「靠吃粥、吃鹹菜你就麻煩了，這樣抗體是出不來的。」

新冠肺炎疫情的爆發地武漢自8日解封後7天內，武漢全市進行核酸檢測22萬5999人，發現無症狀感染者130例，檢出率為0.0575%，無一例無症狀感染者轉確診。另外，追蹤542名密切接觸者，無一例轉無症狀感染者，無一例轉確診。目前大陸疫情在經過修正、確認之後，確診病例數從50,008增加至50,333例，死亡病例數從2,579例增加至3,869例。

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