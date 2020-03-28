他叫麥當勞外送只點「一份笑容」！ 結果曝光12萬人笑翻：外送員賺到了

▲日本麥當勞以「微笑」作為賣點。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

很多人都用過外送點餐，那可曾下單要「一份微笑」嗎？日本一位網友突然心血來潮想做一個實測，他日前用UberEats 叫麥當勞外送用，點了一個「免費微笑」，沒想到訂單送到的時後，真的獲得一個大大的笑臉。不過許多網友看完後都表示，「外送員賺到了啦！」

日本網友山野祐介@yamanoyyｙ在推特上分享一則趣事，他po出2張照片，第一張照片是他在 UberEats下單的截圖，他不點任何其他的餐點，只下單了「一份微笑」，結果系統成功接單，這份餐點「一份微笑」不用錢，但外送費要390日圓（約新台幣 109 元）。

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第二張照片是他拿到的「貨品」，外送員果然送來了「一份微笑」：一個在麥當勞紙袋上面用筆畫了一個簡單的笑臉，上面寫著「Thank You」還附了個愛心。不過，山野祐介也忍不住自嘲，說自己似乎是「買了一個390日圓的紙袋」。

推文一出不到2天立即引來超過12萬的網友按讚，大家紛紛在底下留言表示，「幸運的是送貨員」、「哈哈哈，笑死了」、「這是一個微笑的炸彈。」、「可以外帶微笑，好厲害」、「你也太俏皮了」。

也有網友問原Po，有沒有得到外送員的微笑；更有網友指出，390日圓的「39」正好是日語「3Q」的諧音，正好和微笑呼應。