麥當勞完勝早餐店？內行人曝2大關鍵...網笑：等賣蘿蔔糕再叫我

▲許多人習慣吃麥當勞的早餐。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

一日之計在於晨！吃早餐是一天活力的來源，多數人在上班前，習慣到早餐店或是便利超商買早餐，若時間比較多，或想吃好一點的話，還有速食店或輕食店可以選擇。但近日有一名網友好奇詢問，「麥當勞是否已完勝早餐店？」他認為麥當勞乾淨衛生又不油膩，價格也和一般早餐店差不多，話題一出引發網友熱議。

原PO在PTT上以「麥當勞是否已完勝早餐店？」為題，表示自己剛剛吃完一個麥當勞香雞蛋堡（$62），搭配咖啡（$10），總共72元，他認為買當勞乾淨衛生、不油膩、沒有油耗味，咖啡雖然小杯又平凡，但喝起來不輸city cafe，勝過路易莎，一樣的品項去早餐店點，加起來也要六七十，但衛生堪憂，常常超油膩，咖啡味道超級怪或是很淡，連路易莎都不如，「請問如果沒要吃蛋餅，麥當勞是否已經全面勝過早餐店？」

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話題一出立刻掀起兩派網友熱議，支持早餐店的人留言表示，「早餐店比較好吃但是麥當勞比較乾淨」、「早餐店比較好吃 ，但是麥當勞價格比較好」、「早餐店50塊就吃很爽了」、「可是早餐店的蛋餅包薯餅，是世界上最好吃的食物」、「早餐店大冰奶不可被取代」、「人太多的話，早餐店還是方便的多」、「麥當勞品項太少，哪天出蘿蔔糕再說」、「麥當勞有蘿蔔糕鐵板麵奶酥厚片再叫我」、「麥當勞咖啡超難喝」。

支持麥當勞的人則表示，「麥當勞比較好吃，早餐店油膩膩，肉排難吃醬料難吃，整間店油煙味濃厚」、「我也覺得麥當勞食材、衛生、環境都值得信賴」、「麥當勞乾淨不油膩，吃完不會弄油嘴和手」、「甜心卡好用」、「滿福堡超好吃」、「早餐店又貴又雷，服務也沒很好」。