麥當勞公佈「豬肉滿福堡」食譜！只要「4步驟」防疫在家也能吃麥麥

▲麥當勞邀大家一起在家中製作「豬肉滿福堡加蛋」。（圖／翻攝自twitter／@McDonaldsUK）

實習記者施怡妏／綜合報導

防疫在家想吃麥當勞早餐怎麼辦？英國麥當勞為了讓大家都可以享用美味早餐，近期在推特上公佈招牌餐點「豬肉滿福堡加蛋」的食譜，只要簡單四個步驟，在家自己也吃到麥當勞早餐。

「豬肉滿福堡加蛋」材料有：

1. 一份英式瑪芬

2. 75公克的香腸肉

3. 2顆雞蛋

4. 美式起司片

還可以根據個人喜好，加入生菜、番茄或是馬鈴薯等，另外也要準備平底鍋、煎蛋模具等廚房用具。首先，先將瑪芬烤到金黃色，再將香腸肉加上鹽巴和胡椒，捏成肉球，壓扁之後下鍋煎，每一面煎6至7分鐘。在煎蛋模具內側某一點油，放上平底鍋，倒入適量的水，打蛋到模具內，煎2至3分鐘，如果沒有模具也沒有關係，一般的煎蛋即可。

最後將肉餅、煎蛋還有起司片一起放入瑪芬中，就完成「豬肉滿福堡加蛋」。食譜一公佈立即引起網友討論，許多人在家中挑戰，將完成品分享在網路上。英國麥當勞發言人表示，雖然不能保證味道跟店內販賣的一樣，但至少可以在疫情期間滿足大家的味蕾。

Been making my own for years (don’t quite live up to the real thing though! #McDonaldsAtHome pic.twitter.com/eBRCgr2AEM — Stace. (@_StaceFaceH) April 5, 2020