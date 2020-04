麥當勞公佈「豬肉滿福堡」食譜！只要「4步驟」防疫在家也能吃麥麥

▲麥當勞邀大家一起在家中製作「豬肉滿福堡加蛋」。(圖/翻攝自twitter/@McDonaldsUK)

實習記者施怡妏/綜合報導

防疫在家想吃麥當勞早餐怎麼辦?英國麥當勞為了讓大家都可以享用美味早餐,近期在推特上公佈招牌餐點「豬肉滿福堡加蛋」的食譜,只要簡單四個步驟,在家自己也吃到麥當勞早餐。

「豬肉滿福堡加蛋」材料有:

1. 一份英式瑪芬

2. 75公克的香腸肉

3. 2顆雞蛋

4. 美式起司片

還可以根據個人喜好,加入生菜、番茄或是馬鈴薯等,另外也要準備平底鍋、煎蛋模具等廚房用具。首先,先將瑪芬烤到金黃色,再將香腸肉加上鹽巴和胡椒,捏成肉球,壓扁之後下鍋煎,每一面煎6至7分鐘。在煎蛋模具內側某一點油,放上平底鍋,倒入適量的水,打蛋到模具內,煎2至3分鐘,如果沒有模具也沒有關係,一般的煎蛋即可。

最後將肉餅、煎蛋還有起司片一起放入瑪芬中,就完成「豬肉滿福堡加蛋」。食譜一公佈立即引起網友討論,許多人在家中挑戰,將完成品分享在網路上。英國麥當勞發言人表示,雖然不能保證味道跟店內販賣的一樣,但至少可以在疫情期間滿足大家的味蕾。

Been making my own for years (don’t quite live up to the real thing though! #McDonaldsAtHome pic.twitter.com/eBRCgr2AEM