疫情下穩外貿、外資！廣交會6月15-24日線上舉辦：助企業拿訂單

▲歷年廣交會。（圖／翻攝自廣交會官網）



記者邱茀濱／綜合報導

為了應對新冠肺炎疫情造成的影響，中國商務部今（16）晚正式宣布，第127屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於6月15至24日線上舉辦，為期10天，這有利於幫助外貿企業拿訂單、保市場，並更好地發揮全方位對外開放平台的作用。

原訂4月15日舉辦的廣交會，日前受到新冠肺炎的影響而宣布延期，中國國務院總理李克強7日就拍板宣布，本屆廣交會將於6月中下旬改以網路舉行，廣邀海內外客商在線展示產品，提供全天候網上推介，打造優質特色商品線上外貿平台，讓中外客商足不出戶下訂單、做生意。

中國商務部晚間指出，線上舉辦廣交會是積極應對疫情影響，努力穩住外貿外資基本盤的創新舉措，有利於幫助外貿企業拿訂單、保市場，更好地發揮廣交會全方位對外開放平台的作用。

商務部續稱，將堅持進出口並重，做好產供銷對接，積極動員各方力量，提升技術水平，擴大惠企範圍，完善配套服務，提升廣大企業和客商的線上體驗，力爭舉辦一屆「特殊時期、特殊意義、特別舉措、特別精彩」的網路廣交會。

據悉，廣交會是中國對外貿易和對外開放的重要平台，被稱為中國外貿的「風向標」和「晴雨表」，這也是自1957年創辦以來，首次在線上舉辦。

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