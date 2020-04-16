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一周連2次0確診　漢來牆外暖心點燈「＋0」…苦撐現況曝

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記者柯振中、吳奕靖／高雄報導

台灣近日2次傳出新冠肺炎0確診的消息，讓國人感到相當興奮。對此，高雄漢來大飯店為了慶祝連續0確診，16日晚間在建築外點亮「＋0」的燈光，與國人同慶。

漢來大飯店營運總處總監陳素娟指出，台灣近日傳出2次新冠肺炎0確診的好消息，有網友就以「ㄐㄧㄚ　ㄌㄧㄥˊ」的諧音來開玩笑，漢來飯店為了結合時事，將許多空房的燈點亮，在外牆排出「＋0」的圖案，來向國人報佳音。

受到疫情影響，世界各國受到波及，台灣雖然控制得宜，但受到活動趨緩的影響，漢來飯店也受到波及。為了一同面臨挑戰，漢來飯店在幹部的研議下，推出「全員減薪18％」的策略，受到全體員工的一直認同。

▲▼高雄漢來點燈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄漢來點燈慶祝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為了體恤員工的生活需求，漢來飯店的侯姓創辦人特別提供資金，無息貸款所減薪資之八成給有需要的員工，避免影響員工必要的生活所需，待疫情和緩後分24期攤還。並且鼓勵家有老小或有私務需要料理的員工留職停薪，期間也提供每人每月5,000元的生活津貼，並代支付勞健保規費，使員工勞健保不中斷，不影響員工未來權益。而屆齡退休同仁可提前辦理退休，待疫情和緩後，優秀員工再回聘繼續為公司效力。

漢來飯店的林子寬總經理強調:「企業的永續經營，必須建立在勞資和諧的基礎上，一方面資方應給予員工全方位的生活照顧，和穩健的職場發展願景，另一方面員工對企業品牌要有強烈認同與榮譽感。這次疫情雖然還看不到盡頭，但透過勞資同舟共命一起努力，期待風暴平息曙光再現，積蓄量能為台灣、為高雄再創另一番觀光榮景！」

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▼為了因應疫情，漢來全體員工減薪18％。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄漢來點燈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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