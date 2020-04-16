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「非要清零不現實」　鍾南山：少數、個別病例不應妨礙復工復產

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▲▼大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

▲鍾南山。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

隨著中國疫情的「逐漸受控」，復工、復產成為最重要的課題。中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山今（16）日指出，現在復工復產會帶來更多危險，除非造成大規模疫情反彈，不然僅有少數、個別的病例就不應該妨礙復工復產。

據《澎湃新聞》報導，鍾南山與醫療專家16日晚間17時許，透過騰訊會議與全球萬名臨床醫生進行視訊連線，他認為過去幾個月來大家都是在家上課、辦公，現在漸漸的復工復產意味著會增加接觸，也會帶來更多的危險，因此有個別輸入的病例是很正常的。

「除非造成大規模疫情反彈，不然的話，僅有少數、個別病例不應該妨礙復工復產。」鍾南山指出，不能因為局部出現病例，就影響復工復產復學的進度，否則將對經濟和人民生活產生很大的傷害。

他認為發現幾個感染時，能馬上隔離、採取相應的措施，疫情就不會繼續傳播、爆發，「有個別的感染我不覺得奇怪，非要搞它搞到全部都是『零』，我覺得不現實。」

最後，隨著新冠肺炎疫情在全球快速擴散，鍾南山呼籲，假如不採取入境人員全副蓋核酸檢測、全覆蓋的隔離，國外的國家很難防控輸入病例在境內傳播病毒，「所以現在採取核酸檢測和隔離措施是非常需要的」。

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