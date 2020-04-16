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日本萬代資助1億日圓給WHO　網友傻眼：這是捐錢給中國

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▲▼日本萬代。（圖／達志影像／美聯社）

▲萬代是日本大型玩具供應商之一，成立於1950年，主要以生產鋼彈系列作品、聖戰士Dunbine等Sunrise系列動畫的角色模型聞名。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本大型玩具供應商萬代的子公司萬代南夢宮控股（BANDAI NAMCO Holdings Inc.）在16日發布公告，為了協助世界衛生組織（WHO）應對新冠肺炎疫情，將資助1億日圓（約台幣2800萬元）給WHO，為疫情盡一份心力，到時候會透過非營利組織「日本國際交流中心」（Japan Center for International Exchange）捐款。

總裁兼首席執行官田口美崎（Misaki Taguchi）表示，我們衷心希望受影響的人能夠早日康復，同時也對染疫離世的病患表達由衷地慰問。

消息一出後有網友在網路表示，「萬代這不是向WHO捐款，而是中國」、「WHO在疫情之中沒有任何作為」、「萬代，你發瘋了嗎」、「愚蠢的製造商」。

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