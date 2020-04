日本萬代資助1億日圓給WHO　網友傻眼：這是捐錢給中國

▲萬代是日本大型玩具供應商之一,成立於1950年,主要以生產鋼彈系列作品、聖戰士Dunbine等Sunrise系列動畫的角色模型聞名。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

日本大型玩具供應商萬代的子公司萬代南夢宮控股(BANDAI NAMCO Holdings Inc.)在16日發布公告,為了協助世界衛生組織(WHO)應對新冠肺炎疫情,將資助1億日圓(約台幣2800萬元)給WHO,為疫情盡一份心力,到時候會透過非營利組織「日本國際交流中心」(Japan Center for International Exchange)捐款。

總裁兼首席執行官田口美崎(Misaki Taguchi)表示,我們衷心希望受影響的人能夠早日康復,同時也對染疫離世的病患表達由衷地慰問。

消息一出後有網友在網路表示,「萬代這不是向WHO捐款,而是中國」、「WHO在疫情之中沒有任何作為」、「萬代,你發瘋了嗎」、「愚蠢的製造商」。

中国共産党とWHOはこの日本での流行に苦しんでいますが、彼を支援するために莫大な金額を寄付しなければなりませんか?

CCP and WHO have suffered from this epidemic in Japan. Do they have to donate huge amounts of money to support him?#CCPVirus #BANDAI pic.twitter.com/YTVowTPjSx