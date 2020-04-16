新冠肺炎疫情延燒　桃機17日中午起關閉20個登機門

▲受到新冠肺炎疫情影響，桃機入出境旅客減少九成以上，桃機公司決定17日12時起關閉20個登機門。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎疫情影響，桃園國際機場入出境旅客大幅減少，第一航廈入境旅客甚至掛零，桃機公司16日宣布，為節約實體管理、維護與作業人力成本等因誤，奉交通部核定，自17日12時起，停用第一航廈A1-A5、B1-B5與第二航廈C6-C10、D6-D10總計共20個登機門。

桃機公司經審慎評估後，考量各方面影響層面最小之方案，目前停用20處登機門分別位於二座航廈之末端，但第一、第二航廈相鄰核心區域共18處登機門仍正常運作，以因應目前運量所需，未來可視需要靈活調度登機門，以節省成本與資源效益大於停用任一航廈，倘若有額外運量需求，亦可隨需要恢復所需之登機門。

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▲受到新冠肺炎疫情影響，桃機公司宣布17日中午起關閉20個登機門。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司表示，為不影響原本運作模式，各CIQS邊防單位部署與運作模式不變，各航空公司航機仍按目前規則安排停放，各航空公司、地勤作業單位仍於目前航廈且毋須搬遷，各項作業均不受影響。

此外，關閉範圍中，第一、二航廈公共區域關閉包括祈禱室、上網區、景觀休憩區共30處，商店部分共48家，業者雖有部分營業區域減少，客群與服務仍然不變，業者也會將員工調派至其他商場服務，或是加強在職訓練以保障現有員工工作機會為第一優先考量。

桃機公司強調，航空產業於疫情中所受衝擊甚鉅，交通部推出以保留企業生機、保障員工工作機會為出發點之紓困方案後，桃機公司秉持此政策就可運用資源全力協助配合各業者需求，這次縮減登機門即保留航廈必要維生系統，減輕營運壓力，節省額外能源並強化防疫效益，桃機公司會把握運量谷底進行各項諸如跑滑道、候機室、報到櫃台、行李輸送帶等設施設備整建與維護，希望能於運量恢復時提供旅客更佳品質服務。

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