紓困「發現金」朝野三度協商無共識　下週一續戰

▲朝野協商紓困振興條例修正草案。（圖／翻攝自國會頻道）

記者楊蕓／台北報導

立法院16日針對行政院追加1500億元特別預算的紓困振興條例修正草案第三度協商，針對朝野爭議最大的第十一條，國民黨主張追加1000億預算排富發現金，遭民進黨批評人人有獎，然而，協商至晚間6點，雙方仍無共識，朝野將於20日再進行第四次協商，若協商不成，將直接在21日院會表決。

國民黨團書記長蔣萬安表示，國民黨主張追加1000億排富發現金，這幾天民進黨對排富機制有很多指教，財政部如果能提出更精確的數據，歡迎理性討論，但前提是大家有共識要直接發現金，這樣再來討論才有意義，會中不斷要求，「民進黨到底要不要發現金，如果不要，也不用討論怎麼訂標準，現在就講清楚」，他強調，行政院說1035億的紓困預算就是要「發現金」，但這些要申請、跑流程、還要審核，執行效率低落，究竟發到哪。

民進黨團總召柯建銘強調，朝野主張發放現金的方式不一樣，國民黨依綜合所得稅申報級距進行排富，民進黨的邏輯則是透過行政院匡列的1035億來「發現金」，反對天女散花式的發放，「你們說綜所稅率30%以上才要排富，總戶數633萬戶，稅率30％以上的有14萬戶，換句話說是只有2.2%的家戶被排掉 ，這是哪一門排富？」

朝野協商至下午6點，雙方仍無共識，立法院長游錫堃裁示，針對第十一條部分，原則上會儘速處理，也保留各黨團協調空間，下次協商時間徵詢大家意見後再通知，希望紓困條例在本次院會完成。而根據會中達成的共識，預計下周一召開第四次協商，全案週二院會處理。