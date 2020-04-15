農退制度遭疑讓政府破產！陳吉仲哽咽：從來沒人把農民當成職業

▲陳吉仲哽咽說，從來沒有人把農民和農業當做一個職業。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（15日）審查「農民退休儲金條例」。農委會主委陳吉仲報告時說，有媒體刻意選在報告前，炒作農民退休制度會讓政府財務增加，外界更是不了解批評制度會讓政府破產。陳吉仲更是一度激動哽咽說，從來都沒有人把農民、農業當做是一個職業。

陳吉仲今說明，農民退休儲金制度是包含「老農福利津貼」跟「農民退休儲金」，仿效勞工多一個制度，多一層保障，更重要的是，許多人不了解，就批評農民退休儲金制度會讓政府破產，完全搞不懂這樣的制度是農民提供多少，政府就給多少，並強調這不是年金。

請繼續往下閱讀...

陳吉仲接著提，很多學者，尤其是農業學者配合相關媒體，在要報告時，炒作政府會因為此制度讓財務增加。講到這裡，陳吉仲情緒一來，激動哽咽的說，「但已經有特別說過，從來沒有人把農民、農業當做是一個職業，有了退休才是真正一個職業，農委會也因此才會把農民退休儲金放進來。

農委會去年規劃整合農保、老農津貼及國保等社會保險，在現有老農津貼基礎上，規劃農民年金制度。陳吉仲說明，農民退休制度將比照勞退，採自願性退休制度，在無享有其他社會福利制度下，凡未滿65歲的農保被保險人，將按勞工基本工資乘以一定比例，其中，農以可自行提繳1至6％，政府再對等補助，且保證不低於當地銀行2年定期存款利率，農民65歲後就可「按月」請領退休金，若被保險者過世也可由家人代領餘額。

陳吉仲指出，若以農民提繳最高6%舉例說明，30歲以下農民者，65歲後退休可月領約2萬6千元，40歲者可領至1萬8年元左右，目前65歲以下農民有40幾萬人，預計未滿50歲參與農民人數約20％，估算約有近6萬人參與，政府首年負擔約10.2億元，相較農委會年預算相較「不是非常重大數字。」

陳吉仲強調，制度精神是自願參加和65歲以下，且避免重複領取社會相關制度 ，條文很清楚是「一對一的對等」，農民提多少，政府就給多少，農民存愈多，當然就領愈多。提撥部分是根據勞工每月基本工資23800元，提繳1至6%，從238元至1428元。更重要的是1年裡，可依自己意願調整2次，如一開始選3%，若有能力想調整至6%。陳吉仲說，有人要拿農民和勞工做階級比較，不應用這樣方式抹滅制度。